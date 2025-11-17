Déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, la Nouvelle-Zélande lançait sa tournée de novembre par un match amical contre la Colombie, dans la nuit de samedi à dimanche. L’ailier de l’AS Saint-Étienne (ASSE), Ben Old, a marqué l'unique but de son équipe. Il a livré sa réaction sur le compte instagram de sa sélection.

Brillant durant la préparation estivale et buteur lors de la première journée de Ligue 2, le Néo-Zélandais a ensuite vu sa place reculer dans la hiérarchie offensive établie par Eirik Horneland. Utilisé par séquences depuis le début de l’exercice, il profite de cette dernière trêve internationale de 2025 pour accumuler du temps de jeu. De son côté, l’ASSE saisit l’occasion d’observer l’évolution de son jeune ailier gauche dans un contexte différent.

Ce duel face à la Colombie, premier de deux tests amicaux pour les Kiwis, représentait un défi de taille : affronter une nation sud-américaine habituée des grandes compétitions. Un contexte idéal pour Old, d’autant que cette tournée aux États-Unis offre un avant-goût du Mondial 2026, qui se jouera en partie sur le sol américain.

Remplaçant au coup d’envoi, Old entre en jeu à la 66e minute alors que la Nouvelle-Zélande est menée depuis la 3e minute. Quinze minutes plus tard, il égalise en reprenant un centre et signe ainsi un but encourageant pour sa sélection. Mais en fin de match, les Colombiens marquent à nouveau et s’imposent 2-1. Malgré la défaite, Old aura marqué des points lors de cette partie.

L'ailier de l'ASSE a hâte d'être à la Coupe du Monde

Ben Old (ailier néo-zélandais de l'ASSE) après son but : "C’est décevant, honnêtement, de perdre aussi tard, mais je pense que l’équipe a fait du bon travail. On méritait la victoire dans ce match. Sur le plan personnel, c’était génial de réussir à marquer, mais malheureusement, ça n’a pas suffi et on a quand même perdu. Honnêtement, je n’ai même pas vu le centre de mon coéquipier. J’ai juste vu le ballon arriver, j’ai vu le gardien sortir, et j’ai mis mon corps en opposition. C’était une sensation incroyable.

Je pense qu’on doit simplement continuer à avoir confiance pour pouvoir rivaliser avec ce type d’équipes. Comme je l’ai dit, c’était difficile au début, mais on est restés dans le match. On peut rivaliser à ce niveau, mais il faut encore évoluer si on veut gagner ces rencontres. Et oui, c’est probablement un type d'opposition qui ressemblera à ce qu'on va vivre à la Coupe du Monde. Est-ce que l’équipe se sent capable de s’adapter face aux grandes nations ? Je pense que oui. Je me suis dit que c’était exactement ce que serait une Coupe du monde. C’est incroyable de vivre ça, et honnêtement, j’ai déjà hâte d’y être à nouveau.