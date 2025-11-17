Le tirage du 8ᵉ tour de la Coupe de France a dévoilé une nouvelle série d’affiches qui offriront certainement leur lot de surprises. Les clubs de Ligue 2, globalement sérieux au 7ᵉ tour, se retrouvent principalement face à des adversaires amateurs qui rêvent de s’offrir un exploit. Entre déplacements piégeux, derby surprise et oppositions inédites, ce tour est la dernière marche avant l’entrée en lice des formations de Ligue 1.

Avant de découvrir ces confrontations, il est utile de rappeler que tous les clubs de Ligue 2, à l’exception du Clermont Foot éliminé par Blois Foot 41 et de Boulogne sorti par Dunkerque, ont franchi le 7ᵉ tour. Les pensionnaires de deuxième division ont pour la plupart évité les mauvaises surprises, mais le 8ᵉ tour est souvent celui où les premières fissures apparaissent. Les écarts de niveau restent importants sur le papier, mais la dynamique des équipes amateurs, portée par l’enthousiasme local, peut transformer n’importe quelle rencontre en traquenard. Tour d'horizon de ces confrontations...

Les affiches du 8ᵉ tour avec clubs de Ligue 2

UF Tourraine (N3) – Troyes

Troyes, sérieux et appliqué au tour précédent, se déplace chez l’UF Tourraine, qui s’est qualifié au terme d’une séance de tirs au but. Une rencontre où l’ESTAC devra rester rigoureuse pour éviter toute mauvaise surprise face à un adversaire porté par son exploit.

Reims Sainte-Anne (R2) – Amiens

Amiens, vainqueur facile d’Auby, affrontera un adversaire toujours très difficile à manœuvrer à domicile. Reims Sainte-Anne a déjà fait tomber une équipe hiérarchiquement supérieure, et cherchera à profiter de l’effet Coupe de France pour créer un nouvel accroc.

US Torcy (N3) – Reims

Les Rémois ont passé le 7ᵉ tour avec sérieux, mais Torcy reste un adversaire réputé pour sa capacité à poser des problèmes aux clubs professionnels. La qualification n’est pas gagnée d’avance pour une équipe de Reims qui devra rester disciplinée.

SC Abbeville (R2) – Dunkerque

Dunkerque s’en est sorti au bout du suspense face à Boulogne. À Abbeville, autre formation déterminée et accrocheuse, les Maritimes connaissent la recette : discipline, concentration et efficacité pour éviter un scénario prolongé.

Le Derby des Alpes à Annecy !

Annecy – Grenoble

Ces deux clubs de Ligue 2 se retrouvent dans une affiche totalement équilibrée. Annecy a réussi un déplacement piégeux à Cannes, Grenoble a assuré son statut. Ici, pas de surprise possible : un duel direct qui en éliminera forcément un.

US Saint-Malo (N2) – Bastia

Bastia a écrasé Château-Malo, mais devra se méfier d’un déplacement sur la côte bretonne où Saint-Malo a déjà prouvé sa solidité. Une rencontre typique de la Coupe, entre une L2 en confiance et un N2 qui n’a rien à perdre.

Villeneuve-la-Garenne (R2) – Le Mans

Le Mans, solide malgré une qualification aux tirs au but, devra composer avec un adversaire de région parisienne porté par son public et par une qualification enthousiasmante. Une rencontre où la maîtrise technique devrait faire la différence.

FC Montceau (R1) – Montpellier

Montceau poursuit sa belle aventure avec l’envie d’aller encore plus loin. Mais face à Montpellier, très sérieux à Agde, l’écart de niveau sera considérable. Une affiche entre une équipe ambitieuse et un club professionnel déterminé à éviter le piège.

La Loire en ébullition avant un duel... à Geoffroy-Guichard ?

US Ecotay-Moingt (R3) – Saint-Étienne

Le derby ligérien que personne n’attendait. Ecotay-Moingt, héros du tour précédent après un match fou, accueillera Saint-Étienne. Les Verts ont fait le travail à Quetigny et retrouveront cette fois un adversaire local, porté par l’envie de vivre une journée historique.

Château-Gontier (R1) – Guingamp

Château-Gontier sort d’un énorme succès et recevra Guingamp, qui a su se sortir d’un match difficile à Locminé. Une rencontre où la dynamique pourrait jouer un rôle majeur.

Laval – Sainte-Pauloise (R1, Réunion)

Laval, auteur d’un large succès au tour précédent, recevra une équipe réunionnaise, une situation toujours à part dans la compétition. Une affiche singulière où l’adaptation et la gestion du contexte auront toute leur importance.

SA Mérignac (R1) – Pau

Pau a fait preuve de sérieux en s’imposant à Trélissac. Mérignac, qualifié après une séance de tirs au but, s’apprête à vivre un rendez-vous majeur. Les Palois devront faire respecter la logique.

Les amateurs de l'Est à l'épreuve de cadors de Ligue 2 !

Canet-en-Roussillon (N3) – Rodez

Rodez, en maîtrise au 7ᵉ tour, se déplace à Canet, club habitué aux parcours surprenants en Coupe de France. Une affiche potentiellement plus serrée qu’il n’y paraît.

Sarreguemines (R1) – Nancy

Sarreguemines a prouvé sa capacité à marquer beaucoup de buts. Nancy arrive lancé après un large succès. Une opposition entre une équipe très offensive et une formation nancéienne qui retrouve des certitudes.

ASC Biesheim (N2) – Red Star

Biesheim, toujours accrocheur dans cette compétition, accueillera un Red Star solide défensivement et jamais pris au piège au tour précédent. Une rencontre qui devrait offrir un vrai combat.

La Coupe de France continue de délivrer des affiches surprenantes et des oppositions parfois déséquilibrées, mais nourries par l’espoir des amateurs et la vigilance des professionnels. Ces duels offriront, comme chaque saison, leur lot d’histoires et de rebondissements, et certains clubs de Ligue 2 devront se montrer irréprochables pour éviter les premiers accidents de parcours.