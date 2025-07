L’ASSE a choisi de prêter Enzo Mayilla à Aubagne FC pour lui offrir une étape décisive dans sa progression comme nous vous l'avions annoncé en exclusivité. À 19 ans, l’attaquant formé à Sainté va découvrir le National 1 avec pour objectif de revenir plus fort.

La semaine dernière, la réserve de l’AS Saint-Étienne retrouvait les terrains pour lancer sa préparation estivale. Parmi les absents, un nom n’a pas échappé aux observateurs : Enzo Mayilla. L’attaquant de 19 ans, révélation de la N3 stéphanoise ces deux dernières saisons, ne participait ni à la reprise de la réserve, ni à celle du groupe professionnel dirigé par Eirik Horneland. Une absence qui s’explique par une décision stratégique du club.

En effet, l’ASSE a opté pour un prêt de son jeune buteur à Aubagne FC, pensionnaire de National 1. Si le club n’a pas encore officialisé le mouvement, le joueur a déjà disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Ce prêt n’a rien d’un désaveu. Bien au contraire, il s’agit d’un tremplin soigneusement choisi pour permettre au joueur de franchir un cap essentiel dans sa carrière.

Enzo Mayilla ASSE : une étape clé dans sa progression

Après quatre saisons passées dans les catégories jeunes de l’ASSE, dont deux au sein de la réserve, Enzo Mayilla arrive à un tournant. Son potentiel est indéniable, mais pour espérer s’imposer à terme dans le groupe pro, il lui faut désormais se confronter à l’intensité d’un championnat plus exigeant. Le National 1, avec son niveau intermédiaire entre l’amateur et le professionnel, représente le terrain idéal pour tester sa régularité, sa maturité et sa capacité à s’adapter.

Le choix d’Aubagne n’est pas anodin. Le club provençal, ambitieux et structuré, offre à Mayilla l’opportunité de s’imposer dans une attaque compétitive. Il bénéficiera d’un temps de jeu régulier, dans un environnement propice au développement des jeunes talents. Pour l’ASSE, il s’agit d’une opération à double enjeu : faire progresser son joueur, tout en évaluant sa capacité à répondre aux exigences du haut niveau.

Une première apparition encourageante malgré une blessure

Le jeune stéphanois n’a pas tardé à faire parler de lui sous ses nouvelles couleurs. Opposé à Rodez lors d’un match amical de pré-saison, Enzo Mayilla a marqué dès son entrée en jeu. Profitant d’une erreur du gardien adverse, il a réduit le score pour Aubagne (1-3). Une première convaincante, ternie néanmoins par une blessure qui l’a contraint à quitter la pelouse après 35 minutes de jeu.

L’essentiel est là : Mayilla a répondu présent, et a montré qu’il pouvait être décisif dès ses premiers ballons. Si la progression se poursuit dans cette direction, l’ASSE pourrait bien le réintégrer dans sa rotation pro dès l’été prochain.