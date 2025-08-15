Ce samedi à 20h, l’AS Saint-Étienne fera ses premiers pas à domicile en Ligue 2 version 2025-2026. Après avoir laissé filer la victoire à Laval lors de la première journée, les Verts veulent cette fois transformer leurs bonnes intentions en trois points. En conférence de presse, Eirik Horneland a dressé le bilan de son effectif et a évoqué le futur retour de Maxime Bernauer.

Si le mercato s’est accéléré juste avant la reprise, la reconstruction du groupe reste incomplète. Entre départs possibles, retours progressifs de blessure et intégration des nouvelles recrues, l’entraîneur norvégien doit composer pour aligner un onze compétitif. Il peut toutefois compter sur plusieurs bonnes nouvelles cette semaine. Plusieurs joueurs ont pu quitter l'infirmerie ou obtenir les documents nécéssaires pour jouer avec l'ASSE !

Un groupe encore diminué

Joshua Duffus, enfin qualifié après avoir obtenu son passeport, pourra faire ses débuts. Pierre Ekwah est forfait malgré l'officialisation de la levée de son option d'achat, tout comme Benjamin Bouchouari et Djylian N’Guessan, toujours à l’infirmerie. Maxime Bernauer manquera également à l’appel, alors que Mahmoud Jaber est apte. Lucas Stassin est de retour. Arrivé récemment, Strahinja Stojkovic pourrait également connaître sa première apparition en Vert. En revanche, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont écartés et invités à trouver un nouveau club.

Bernauer bientôt de retour ?

En conférence de presse, Eirik Horneland a évoqué la blessure de Maxime Bernauer. Touché à Cagliari, il y a 2 semaines, l'ancien rennais se rapproche d'un retour au collectif : "Max Bernauer est revenu sur le terrain aujourd'hui (jeudi 14/08). Il a fait quelques exercices. Il a très bien travaillé sur sa période de soins, notamment en salle. Comme je vous l'ai dit, il était sur le terrain. On pourra le voir avec l'équipe en séance la semaine prochaine et il sera certainement disponible pour la compétition la semaine suivante ou celle d'après."