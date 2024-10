Comme chaque semaine, coup d’œil sur les ex-joueurs de l’ASSE qui ont brillé ce week-end. Ils sont nombreux à s’être distingués. Tour du globe.

Denis Bouanga permet à son équipe de l’emporter dans un choc de MLS

Gros match ce week-end entre deux équipes très bien classées dans leurs conférences respectives. Pas titulaire à la base, l’ailier gabonais est rentré à la mi-temps pour faire pencher la décision. Il va se créer lui-même son but, en entrant dans la surface par la droite. Il réussit à se dégager un angle de tir pour tromper le gardien au premier poteau dans un angle fermé et compliqué. 2-1 au final en faveur de LAFC qui continue de faire la course au podium en MLS.

Après avoir purgé son match de suspension suite à son carton rouge reçu il y a deux semaines, Krasso revient pour le derby parisien ! Krasso va ouvrir son compteur personnel du match sur penalty. Un pénalty pour lequel il a beaucoup contribué. Pour son deuxième but, il se place très bien pour être à la réception d’un centre. Doublé pour permettre au PFC de remporter ce match contre le promu !

Robert Beric et son équipe coulent

Énorme défaite de l’équipe de Beric dans le championnat chinois. 8-1 score final avec pour seule éclaircie le but de l’attaquant slovène. Trouvé par une superbe ouverture en profondeur, il démontre toute sa qualité à la finition et permet à son équipe de sauver l’honneur. Résultat très décevant, il faut passer à autre chose.

Max-Alain Gradel se joint à la fête

Ademspor l’emporte face à la lanterne rouge dans un match assez prolifique en but. Gradel, ancien attaquant de l’ASSE a terminé son match avec une passe décisive. Suite à un bon pressing, l’ailier ivoirien récupère la balle, centre pour son coéquipier qui n’a plus qu’à terminer dans la cage sans gardien.

Ricky van Wolfswinkel encore buteur !

De retour à l’Eredivisie après une semaine européenne, Twente affronte Breda. Ce match est assez pauvre en buts, puisqu’il se termine sur un score de 1-0 en faveur de Twente. C’est l’ancien stéphanois qui va marquer ce seul but sur pénalty. Un résultat très important pour rester au contact des 3 premiers du championnat.