À 17 ans, Oussama Benkou n’a pas encore joué une minute avec l’AS Saint-Étienne… mais il affiche déjà une ambition claire. Le jeune défenseur algérien, qui doit rejoindre prochainement l'ASSE, voit le club comme un tremplin vers le très haut niveau européen. Dans une interview accordée à Maghreb Foot, il dévoile ses objectifs et sa vision pour réussir dans le Forez.

L’arrivée d’Oussama Benkou s’inscrit dans la stratégie actuelle de l’ASSE. Le club stéphanois poursuit un travail de fond sur la post-formation en attirant des jeunes profils prometteurs. Le défenseur algérien, né en 2007 et formé à l’Olympique Akbou, doit renforcer l’équipe réserve dans un premier temps. International U20 avec l’Algérie, il présente un profil polyvalent capable d’évoluer dans l’axe de la défense ou au poste de latéral gauche.

Le transfert est déjà acté, mais son arrivée dans le Forez reste suspendue à une formalité administrative. Le joueur attend encore l’obtention de son visa pour rejoindre la France. Une situation qu’il confirme lui-même. "La vérité est que je suis parvenu à un accord avec Saint-Étienne après des contacts récents avec le club. Mon arrivée a été retardée parce que j’attends simplement d’obtenir mon visa pour la France afin de finaliser les dernières procédures."

Un objectif clair : s’imposer à St-Etienne

Malgré ce contretemps, Oussama Benkou affiche une grande sérénité. Le jeune défenseur se projette déjà dans son futur au sein du club stéphanois. Son objectif est clair : franchir rapidement les étapes pour rejoindre l’équipe première. "Mon objectif est clair dans ce défi. Je veux continuer à travailler, réussir et montrer mes qualités afin de pouvoir m’imposer dans l’équipe première de Saint-Étienne."

Le joueur sait que son aventure commencera avec l’équipe réserve, mais il voit cette étape comme un passage nécessaire pour progresser. L’ASSE représente à ses yeux une opportunité importante pour entrer dans le football européen et se développer dans un environnement compétitif.

L’ASSE comme tremplin vers l’Europe

Au-delà de Saint-Étienne, le jeune international algérien ne cache pas ses ambitions. Benkou voit le club ligérien comme une étape clé dans son projet de carrière. "Mon ambition est de représenter un jour l’équipe nationale A de l’Algérie, puis de rejoindre une grande équipe européenne grâce à Saint-Étienne."

Le défenseur souligne également l’histoire du club stéphanois dans la formation de joueurs destinés au haut niveau. "Saint-Étienne est considéré comme une grande école de football qui a formé et exporté de nombreuses stars vers les grands clubs européens."

Un discours qui témoigne de l’état d’esprit du jeune joueur. À seulement 17 ans, Oussama Benkou affiche déjà une trajectoire claire : s’imposer dans le Forez, franchir un cap international et viser les plus grandes compétitions européennes.

Pour l’ASSE, ce recrutement discret s’inscrit dans une stratégie bien précise et assumée par Kilmer. Attirer de jeunes talents à fort potentiel capables de progresser rapidement et, à terme, de renforcer l’équipe première. Le défi commence maintenant pour le jeune défenseur algérien, qui espère bientôt rejoindre le Forez pour écrire les premières lignes de son aventure stéphanoise.