Pour sa première sous le maillot de l’ASSE en championnat, Brice Maubleu a livré une prestation remarquable. De retour sur la pelouse de son club de toujours, le GF38, le portier stéphanois a multiplié les parades décisives pour permettre aux Verts de repartir avec un clean sheet précieux (0-0).

Le contexte n’était pourtant pas simple pour Brice Maubleu. Aligné dans les buts en l’absence du capitaine Gautier Larsonneur, le gardien stéphanois disputait son premier match de championnat avec les Verts… dans un stade qu’il connaît par cœur. Formé et longtemps titulaire à Grenoble, Maubleu retrouvait le GF38 pour cette première apparition officielle en Ligue 2 sous ses nouvelles couleurs.

Une situation forcément particulière sur le plan émotionnel. Mais sur la pelouse, le portier de l’ASSE n’a jamais semblé perturbé. Bien au contraire.

Dès les premières minutes, Brice Maubleu s’est montré décisif. Réactif sur sa ligne sur cette volée de Benet, rassurant dans ses sorties et solide dans ses prises de balle, il a rapidement donné le ton. Face aux offensives grenobloises, il a répondu présent à plusieurs reprises pour préserver l’avantage stéphanois et garder sa cage inviolée.

Brice Maubleu impressionne face à son ancien club

Ce clin d’œil du calendrier a finalement tourné à l’avantage du gardien stéphanois. Face à son club de toujours, Brice Maubleu a démontré toute l’étendue de ses qualités.

Ses interventions ont frustré les attaquants grenoblois tout au long de la rencontre. Plusieurs parades importantes ont permis à l’ASSE de conserver son avantage et de repartir avec un résultat précieux.

Après la rencontre, l’entraîneur du GF38 n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour la prestation du portier stéphanois.

"On est tombé sur un très grand gardien, apparemment il était décrié, je pense qu’il y en a beaucoup qui ne doivent pas connaître les qualités de Brice Maubleu. Il l’a prouvé ce soir, ça fera fermer la bouche à certaines personnes. On ne pourra jamais savoir ce qu’il se serait produit avec un autre gardien dans les cages."

Des mots forts qui illustrent l’impact de la performance du Stéphanois dans cette rencontre.

Philippe Montanier souligne l’importance de Maubleu

Du côté de l’ASSE, Philippe Montanier n’a pas manqué non plus de saluer la prestation de son gardien. L’entraîneur stéphanois savait qu’il pouvait compter sur l’expérience de Brice Maubleu pour suppléer l’absence de Gautier Larsonneur.

Et le portier n’a pas déçu.

"Brice Maubleu a été fidèle à lui-même toute la semaine. Nous avons une grande confiance en lui. Notre capitaine Gautier Larsonneur n’était pas là, mais nous sommes rassurés d’avoir un gardien de ce niveau. Il a été déterminant."

Cette prestation pourrait bien marquer un tournant dans la perception autour du gardien stéphanois. Critiqué par certains avant cette rencontre, Brice Maubleu a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain.

Les Verts peuvent donc compter sur un gardien expérimenté et décisif lorsque l’équipe en a besoin. Il devrait enchaîner contre Annecy également ce samedi à Geoffroy Guichard.