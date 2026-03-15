Entre performance décisive de Brice Maubleu à Grenoble, changement sur le banc des féminines, révélation financière autour du propriétaire du club et valorisation record pour Lucas Stassin, la semaine a été particulièrement riche pour l’AS Saint-Étienne. Tour d’horizon des informations qu’il ne fallait pas manquer autour des Verts durant la semaine qui vient de s'écouler.

L’AS Saint-Étienne a été tenue en échec ce week-end sur la pelouse de Grenoble (0-0) lors de la 27ᵉ journée de Ligue 2. Un résultat décevant pour les Verts qui restaient sur une série de cinq victoires consécutives depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc. Malgré une possession globalement favorable, les Stéphanois ont manqué de justesse dans le dernier tiers et se sont heurtés à une défense iséroise bien organisée. Sans plusieurs interventions décisives de Brice Maubleu, titularisé en raison de la blessure de Gautier Larsonneur, l’ASSE aurait même pu repartir sans point. Ce nul laisse les Verts toujours en course pour la montée.

Brice Maubleu décisif face à Grenoble

Pour son retour face à son ancien club, Brice Maubleu a livré une très grosse prestation avec l’AS Saint-Étienne. Longtemps gardien du GF38, il a profité de la blessure de Larsonneur pour être titularisé et a parfaitement saisi sa chance.

Le match a été particulièrement compliqué pour les Verts, sans doute le plus difficile depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Toujours invaincue, l’ASSE attend désormais le résultat de Troyes ce lundi. Attention également au retour du Mans FC, désormais revenu à seulement un point des Verts.

Nouveau coach pour les féminines !

Nouveau changement sur le banc de la section féminine de l’AS Saint-Étienne. Après la lourde suspension de Sébastien Joseph et son éviction, le club devait rapidement trouver un remplaçant pour continuer la lutte pour le maintien.

Actuellement 11ᵉ sur 12 en D1 Arkema, à trois points du premier non-relégable, la mission s’annonce délicate. Pour relever ce défi, le club a choisi Yannick Chandioux. L’entraîneur possède déjà une solide expérience dans le football féminin, notamment sur les bancs de Dijon et du Montpellier HSC depuis 2017.

À combien s’élève la fortune du propriétaire de l'ASSE ?

Le magazine Forbes a publié son traditionnel classement des plus grandes fortunes mondiales. On y retrouve Larry Tanenbaum, actionnaire des Verts, à la 1504ᵉ place avec une fortune estimée à 2,8 milliards de dollars.

Cette richesse le place également parmi les propriétaires les plus fortunés du football français, occupant la 6ᵉ position. Une solidité financière qui pourrait permettre au club stéphanois de continuer à construire un projet ambitieux à la hauteur des attentes du Peuple Vert.

Stassin la plus grosse valeur de Ligue 2

Le CIES a publié une estimation de la valeur des joueurs grâce à son modèle statistique, basé notamment sur les performances sportives, l’âge, la durée du contrat et le potentiel de progression.

Estimé entre 15 et 17 millions d’euros, Lucas Stassin est actuellement le joueur le mieux valorisé de Ligue 2. Malgré une période plus compliquée cette saison, son profil reste très attractif. Il devance Keito Nakamura (entre 11 et 12 millions) et Mathys Detourbet (entre 7,5 et 8,7 millions). Une valorisation qui reflète la très grosse saison réalisée par le joueur troyen, grand artisan de la première place de l’ESTAC.