L'ASSE n'a pas poursuivi son sans faute depuis l'arrivée de Philippe Montanier. Tenus en échec par des Grenoblois méritants, les Verts n'ont su ramener plus qu'un point du Stade des Alpes. Voici les enseignements de cette rencontre.

"On a eu la maîtrise du match mais pour gagner il faut être bon dans les deux surfaces et on ne l’a pas été dans une ce soir. Au niveau de l’attitude, on a vu Zuriko (Davitashvili) ou encore Cardona beaucoup défendre. Donc là-dessus je n’ai rien à reprocher. Après on a été moins bon dans nos choix offensifs. Techniquement, on a eu moins de justesse les choix dans l’avant-dernière, dans la dernière passe. C’est un nul qui me semble équitable, on continue d’avancer", commentait hier soir Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire.

Les Verts ratent le coche

Comme la semaine dernière, l'ASSE avait l'opportunité de prendre la première place du classement de manière virtuelle. Auteurs d'un match très intéressant face au Red Star (2-0), les Verts avaient mis la pression sur Troyes le week-end dernier. Cela ne sera pas le cas cette fois après ce match nul à Grenoble (0-0). L'ESTAC pourrait même prendre quatre longueurs d'avance en cas de victoire demain à Annecy.

Si l'on regarde derrière, la bonne nouvelle est la défaite du Stade de Reims contre Rodez (1-2). Les Rémois sont désormais relégués à la cinquième place du classement avec sept unités de retard sur l'ASSE. Un matelas confortable qui laisse penser que les Stéphanois disputeront, a minima, le tour de play-off.

Une équipe qui sait ne pas perdre

Philippe Montanier n'avait connu que la victoire depuis son arrivée à l'ASSE. La série a pris fin hier au Stade des Alpes mais rien d'alarmant pour autant. Alors qu'ils avaient effectué un match relativement intéressant dans le contenu la semaine dernière, les Verts sont cette fois passés à côté dans le jeu. Battus au milieu de terrain, moins juste techniquement : les hommes de Philippe Montanier n'ont pas su se montrer assez dangereux avec le ballon.

Un match qui aurait pu déboucher sur une défaite il y a encore quelques semaines. Plus solide, la défense stéphanoise a toutefois désormais les clés pour éviter de repartir bredouille de ce genre de scénarios. Ce point pris à Grenoble ne constitue pas une bonne opération mais permet au moins d'avancer et de rester invincibles depuis février. Il devra toutefois être bonifié par un succès à Geoffroy-Guichard contre Annecy, samedi prochain.

Brice Maubleu rassure et permet un nouveau clean-sheet

C'était la grande incertitude de la rencontre. Quelle performance allait livrer Brice Maubleu pour sa première en Ligue 2 sous le maillot Vert ? Larsonneur blessé, l'ancien portier du GF38 retrouvait le club de sa vie hier soir, mais sous d'autres couleurs.

Ses rares sorties avaient été jusque là très compliquées. Le numéro 2 stéphanois avait notamment été difficulté en Coupe de France contre Quetingy (R2) et Ecotay-Moingt (R3). La donne a cette fois été différente. Après s'être rassuré dès les premiers instants en captant un ballon facile, Brice Maubleu a déroulé, en étant l'auteur de deux-trois arrêts importants. L'ASSE lui doit en partie ce point et ce troisième clean-sheet consécutif. De bonne augure pour la suite.