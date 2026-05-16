Gautier Larsonneur (5)

Le gardien stéphanois a vécu une soirée finalement assez calme malgré plusieurs alertes ruthénoises. Il s’est montré vigilant devant Arconte juste avant la pause avec une bonne intervention au premier poteau. Sur le poteau trouvé par Younoussa, il semblait battu mais a été sauvé par son montant. Dans le jeu, il a rassuré par sa présence aérienne et sa communication avec sa défense. "Touché" dans les dernières minutes, il a laissé sa place avant la séance de tirs au but.

Maxime Bernauer (6)

Solide dans les duels, le défenseur central a livré une prestation sérieuse dans un contexte sous pression. Il a souvent contenu les appels d’Arconte et a été précieux dans la couverture. Malgré quelques difficultés face à la vitesse des transitions ruthénoises, il a gardé beaucoup de calme dans ses relances. Son tir au but réussi dans une séance irrespirable a aussi pesé lourd dans la qualification stéphanoise. Il a incarné une forme de sérénité défensive au milieu d’un match très tendu.

⭐ Julien Le Cardinal (6)

Le Stéphanois a assumé son rôle dans un match particulièrement tendu. Très solide dans les duels, il a souvent pris le dessus sur les attaquants ruthénois grâce à son agressivité et son sens de l’anticipation. Sa frappe puissante en première période a obligé Braat à une intervention compliquée, avant de passer tout près du but de la tête après la pause. Défensivement, il a rassuré son équipe dans les moments difficiles, notamment face aux transitions rapides de Rodez. Dans une rencontre pauvre offensivement côté stéphanois, il a incarné l’un des rares leaders capables de maintenir l’équipe à flot avant sa sortie en fin de match.

Ben Old (5)

Le Néo-Zélandais a livré une prestation courageuse mais parfois irrégulière. Il a tenté d’apporter du dynamisme dans son couloir même si ses centres ont rarement trouvé preneur. Défensivement, il a souffert par moments face aux montées ruthénoises. Son énorme frayeur dans le temps additionnel, avec ce ballon dévié vers son propre but, aurait pu coûter très cher aux Verts. Il a aussi raté son tir au but, relançant totalement Rodez dans la séance.

Kevin Pedro (6)

Très actif dans son couloir droit, il a apporté de l’énergie et de la percussion. Son activité a permis à l’ASSE de gagner plusieurs mètres dans les transitions offensives. Il a souvent porté le ballon pour casser les lignes adverses, notamment sur une grosse situation pour Moueffek en seconde période. Défensivement, il a parfois souffert mais son impact physique est resté intéressant. Une prestation dynamique dans un match où les espaces étaient rares.

Abdoulaye Kanté (4)

Le milieu stéphanois a connu une rencontre compliquée. Souvent en retard dans les duels, il a laissé beaucoup d’espaces aux milieux ruthénois dans certaines phases de transition. Son carton jaune était logique après un tacle très appuyé et il a ensuite flirté avec l’expulsion sur une autre intervention limite. Avec le ballon, il a manqué de justesse dans ses transmissions. Son tir au but réussi avec beaucoup de réussite lui a toutefois permis de terminer sur une note plus positive.

Luan Gadegbeku (6)

Le jeune milieu a livré une prestation intéressante dans l’intensité. Il a beaucoup couru pour fermer les espaces et accompagner les projections offensives stéphanoises. Techniquement propre, il a tenté d’accélérer le jeu dans les moments où l’ASSE manquait de rythme. Il a aussi subi plusieurs fautes qui ont permis aux Verts de respirer. Une copie sérieuse dans un contexte particulièrement exigeant physiquement.

Zuriko Davitashvili (6)

Le Géorgien a longtemps été le principal facteur de déséquilibre offensif de l’ASSE. Très remuant côté gauche, il a provoqué de nombreuses fautes et obtenu plusieurs coups de pied arrêtés dangereux. Son activité a souvent mis Rodez sous pression même s’il a parfois manqué de précision dans le dernier geste, notamment sur son occasion en contre en première période. Il a aussi parfaitement lancé la séance des tirs au but avec beaucoup de sang-froid. Son influence offensive reste l’une des rares satisfactions stéphanoises dans le jeu.

Lucas Stassin (5)

L’attaquant belge a beaucoup travaillé sans être réellement servi dans de bonnes conditions. Son pressing a gêné Braat à plusieurs reprises, notamment sur une relance dangereuse en première période. Dos au jeu, il a tenté de créer des décalages mais a souvent été isolé face à la défense ruthénoise. Il a néanmoins conservé son calme lors de la séance des tirs au but avec une tentative parfaitement réussie. Une prestation généreuse mais frustrante offensivement.

Joshua Duffus (4)

Très discret durant une heure de jeu, l’attaquant anglais n’a jamais réussi à peser sur la défense adverse. Peu trouvé dans la profondeur, il a aussi perdu plusieurs ballons importants dans ses tentatives de conservation. Ses rares accélérations ont été bien contenues par Rodez. Il a réclamé un penalty en seconde période mais sans convaincre l’arbitre. Remplacé logiquement après une prestation insuffisante dans un match à forte pression.

Irvin Cardona (2)

L’attaquant stéphanois est complètement passé à côté de son match. Malgré beaucoup d’activité, il a multiplié les mauvais choix et les transmissions imprécises dans les derniers mètres. Son apport offensif a été très faible alors que l’ASSE avait besoin de son expérience dans ce type de rendez-vous. Il n’a jamais réussi à prendre le dessus sur Lipinski dans son couloir. Remplacé dès la 71e minute après une prestation très décevante.

👔 Philippe Montanier (5)

L’entraîneur stéphanois a obtenu l’essentiel avec cette qualification, mais le contenu laisse encore beaucoup d’interrogations avant le barrage final. Son équipe a manqué d’idées offensivement pendant une grande partie de la rencontre et n’a jamais réussi à imposer un vrai rythme. Le choix d’un bloc médian a permis d’éviter certaines transitions dangereuses mais a aussi limité les capacités de pressing des Verts. Ses changements ont apporté un peu plus d’énergie en fin de match, sans réellement transformer l’animation offensive. Il pourra toutefois retenir la solidité mentale de son groupe dans la séance des tirs au but.