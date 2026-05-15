L’ASSE connaît désormais son destin. Les Verts disputeront le barrage d’accession face au 16e de Ligue 1 après sa victoire contre Rodez aux tirs au but (0-0, 7-6 TAB). Mais l’identité de l’adversaire stéphanois reste encore inconnue avant la dernière journée. Trois clubs sont concernés : Nice, Auxerre et Le Havre. Explications des différents scénarios avant le multiplex de ce dimanche soir.

L’AS Saint-Étienne devra encore patienter quelques heures avant de connaître son futur adversaire. Les hommes de Philippe Montanier recevront le barragiste de Ligue 1 jeudi à Geoffroy-Guichard avant un retour dimanche prochain.

Trois équipes peuvent encore terminer à cette 16e place synonyme de barrage : Nice, Auxerre et Le Havre. Et autant dire que le suspense reste entier avant cette 34e journée.

Nice occupe actuellement la place de barragiste avec 31 points et une différence de buts très défavorable (-23). Les Aiglons recevront Metz, déjà relégué en Ligue 2. Sur le papier, les Niçois semblent avoir le calendrier le plus abordable. Mais leur marge reste extrêmement faible.

L’ASSE pourrait retrouver Nice

Le scénario niçois reste assez simple à lire.

En cas de défaite contre Metz, Nice terminera barragiste et affrontera immédiatement l’ASSE. Les Verts recevraient alors jeudi avant de se déplacer sur la Côte d’Azur dimanche.

En revanche, si les Aiglons décrochent un match nul, ils devront espérer une défaite d’Auxerre pour sortir de cette 16e place.

Enfin, une victoire niçoise ne suffira peut-être pas. Nice devra également compter sur des faux pas d’Auxerre et du Havre pour se sauver directement.

Avec une différence de buts largement inférieure à ses concurrents (-23), Nice part avec un énorme handicap en cas d’égalité.

Auxerre a son destin entre les mains

Du côté d’Auxerre, les choses sont beaucoup plus limpides. Les Bourguignons occupent actuellement la 15e place avec 31 points et une différence de buts de -12.

Les Auxerrois se déplaceront toutefois sur la pelouse de Lille. Un déplacement extrêmement compliqué puisque les Dogues jouent encore une qualification directe pour la Ligue des champions. Actuellement troisièmes, les Nordistes devront s’imposer pour sécuriser leur place.

Pour l’AJA, le calcul est simple : une victoire assurerait définitivement le maintien.

En cas de match nul, Auxerre devra espérer que Nice ou Le Havre ne gagnent pas.

Enfin, une défaite placerait les Bourguignons dans une situation très dangereuse. Il faudrait alors impérativement une défaite de Nice pour éviter la place de barragiste.

Le Havre peut encore tout renverser

Le Havre semble légèrement mieux placé avec 32 points et une différence de buts de -14. Les Normands se déplaceront à Lorient lors de cette dernière journée.

Le scénario havrais reste finalement assez favorable. Une victoire assurerait automatiquement le maintien en Ligue 1.

Mais même sans victoire, les Havrais peuvent encore s’en sortir. Une défaite d’Auxerre ou de Nice leur permettrait de rester dans l’élite.

En revanche, un nul ou une défaite pourraient aussi les condamner si leurs concurrents prennent des points.

Autant dire que ce multiplex s’annonce totalement irrespirable pour les supporters des trois clubs… mais également pour les Stéphanois qui suivront attentivement l’identité du futur adversaire des Verts.

L’ASSE connaîtra donc officiellement son opposant ce dimanche soir, à l’issue d’une dernière journée qui promet encore de nombreux rebondissements.