Réunie pour statuer sur les différents évènements disciplinaires du week-end passé, la LFP a acté les différentes sanctions suite à la 16ᵉ journée de Ligue 1 et à la 17ᵉ journée de Ligue 2. Trois cartons rouges ont été distribués par les arbitres en deuxième division, avant la clôture de la phase aller. Voici la totalité des décisions du 17 décembre 2025.

Si Guingamp et Laval n’ont pas réussi à s’imposer malgré une infériorité numérique, Troyes est reparti de Boulogne avec les trois points malgré un carton rouge. L’expulsion de Lucas Marronnier n’a pas empêché l’ESTAC d’arracher un précieux succès 2-1 à la 94ᵉ minute sur la pelouse du stade de la Libération. Maronnier ratera le prochain match du leader troyen.

Par ailleurs, après cinq avertissements, Augustine Boakye est logiquement suspendu. Il sera indisponible face au Mans.

Autre dossier épineux. Des propos à caractère raciste avait fusé des tribunes lors d’Amiens - EAG. La LFP a tranché.

Les décisions de la LFP du 17 décembre

Un match de suspension ferme

Lucas MARONNIER (ESTAC Troyes)

Yohan TAVARES (Stade Lavallois MFC)

Jérémy HATCHI (EA Guingamp)

17e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – Le Mans FC du vendredi 12 décembre 2025

Comportement de M. Sébastien MONCE, entraîneur des gardiens du Mans FC

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

17e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – Le Mans FC du vendredi 12 décembre 2025

Comportement de M. Mathieu CHALME, entraîneur adjoint du FC Annecy

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 décembre 2025 à 00h00.

Zakaria ARISS (SC Bastia)

Augustine BOAKYE (AS Saint-Étienne)

Tom DUCROCQ (SC Bastia)

Amiens risque gros

15e journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – EA Guingamp du samedi 22 novembre 2025

Comportement des supporters de l’Amiens SC : expressions orales à connotation discriminatoire à l’encontre du joueur Teddy BARTOUCHE (EA Guingamp)

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante :

- Retrait d’un point avec sursis au classement sportif.

- Fermeture pour deux matchs fermes de la tribune Nord du stade Crédit Agricole la Licorne.

La sanction prend effet immédiatement.