L’ASSE retrouvera l’OGC Nice à deux reprises cette semaine pour les barrages de Ligue 1 après sa défaite contre Lens en finale de Coupe de France (3-1). Les Verts défieront les Aiglons mardi à Geoffroy-Guichard puis vendredi à l’Allianz Riviera dans une double confrontation aussi intéressante qu'importante.

L’AS Saint-Étienne garde sa volontée de monter en ligue 1. Après avoir échouer pour l'accession directe, les hommes de Philippe Montanier vont devoir être à la hauteur avec deux rencontres programmées contre l’OGC Nice cette semaine.

Le premier acte aura lieu ce mardi dans le Chaudron. Quelques jours plus tard, les Stéphanois se déplaceront sur la Côte d’Azur pour un second affrontement à l’Allianz Riviera. Deux rendez-vous d'une importance capitale pour l'avenir des deux clubs.

Nice devra composer sans plusieurs certitudes.

Côté niçois, cette double opposition se disputera sans Mohamed Abdelmonem. Le défenseur égyptien a obtenu l’autorisation de rejoindre plus tôt sa sélection nationale afin de préparer la Coupe du monde selon les informations de l'Equipe.

Une absence qui réduit les options défensives des Aiglons. Même s’il a connu une saison compliquée avec Nice, l’international égyptien reste un joueur d’expérience capable d’apporter de la densité physique et de la sérénité dans l’axe.

L’ASSE pourrait tenter d’en profiter. Les Stéphanois auront l’occasion de se montrer offensivement face à une défense remaniée.

Une semaine importante pour l'ASSE

Ces deux rencontres doivent permettre à Philippe Montanier de décrocher cette montée en ligue 1 qui permettra de continuer à officier à la tête de cette équipe la saison prochaine.

Le match aller à Geoffroy-Guichard doit permettre à l'ASSE de prendre une avance. L’ambiance du Chaudron devra porter le groupe et lui permettre de se surpasser face à une équipe qui a disputé l'Europe cette saison et dont la qualité individuelle est supérieure.

Vendredi, le déplacement à Nice permettra ensuite de confirmer la dernière équipe de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2026-2027. Une dernière semaine dense et intéressante attend donc les Verts.