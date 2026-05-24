Le barrage contre Nice, le retour espéré de Florian Tardieu, le dossier Pierre Ekwah ou encore l’incertitude autour de Ben Old : cette semaine a été particulièrement dense dans l’actualité de l’ASSE. Avant le choc face à l’OGC Nice, plusieurs informations majeures qu’il ne fallait surtout pas manquer.

Le dossier a pris une ampleur inattendue cette semaine. Après le refus de la FIFA d’accorder une dérogation concernant les internationaux convoqués pour la Coupe du monde 2026, l’OGC Nice est monté au créneau contre la Ligue de Football Professionnel.

Dans un courrier recommandé adressé à Vincent Labrune, le vice-président niçois Maurice Cohen a dénoncé une "atteinte manifeste au principe fondamental d’équité sportive". Le Gym menace même d’engager des poursuites si certains internationaux venaient à manquer le barrage contre l’ASSE.

Le club azuréen tente désormais d’obtenir des accords individuels avec plusieurs fédérations afin de conserver ses joueurs jusqu’au match retour. Une situation totalement inédite qui ajoute encore un peu plus de tension autour de cette double confrontation décisive.

Florian Tardieu retrouve le groupe stéphanois

C’est l’une des bonnes nouvelles de la semaine côté ASSE. Après plusieurs mois d’absence, Florian Tardieu a retrouvé l’entraînement collectif à l’Étrat.

Le milieu stéphanois n’a plus disputé la moindre rencontre depuis le déplacement à Pau le 28 février dernier. Son retour ne garantit pas une titularisation face à Nice, mais Philippe Montanier pourrait récupérer une solution d’expérience précieuse dans un effectif diminué.

Le technicien stéphanois sait l’importance mentale de ce type de profil dans ce contexte de barrage à l'atmosphère tendue. Tardieu faisait partie des joueurs déjà présents lors de la précédente montée et son vécu pourrait compter dans le vestiaire. Même diminué physiquement, son retour entretient l’espoir de le voir apparaître dans le groupe dès mardi soir à Geoffroy-Guichard.

Pierre Ekwah va revenir à l’ASSE

Autre dossier brûlant cette semaine : celui de Pierre Ekwah. Prêté à Watford depuis le mercato hivernal après plusieurs mois de conflit avec l’ASSE, le milieu de terrain va désormais revenir dans le Forez à l’issue de son prêt.

Le joueur n’avait jamais accepté l’idée d’évoluer en Ligue 2 après la relégation stéphanoise. Malgré la levée de son option d’achat auprès de Sunderland pour environ six millions d’euros, la situation s’était totalement bloquée entre les différentes parties.

En Angleterre, Ekwah a progressivement retrouvé du temps de jeu avec Watford, sans pour autant convaincre définitivement les Hornets de lever leur option d’achat estimée à 7,5 millions d’euros.

Son retour va donc obliger les dirigeants stéphanois à rouvrir un dossier particulièrement sensible à l’approche du mercato estival.

Ben Old reste incertain avant Nice

Enfin, l’état physique de Ben Old constitue l’une des interrogations importantes avant le barrage aller. Le Néo-Zélandais, repositionné latéral depuis plusieurs mois, souffre d’une blessure à la cuisse. Présent à l’Étrat cette semaine, il s’est toutefois entraîné en individuel, contrairement à Julien Le Cardinal ou Florian Tardieu qui ont retrouvé le collectif.

Son absence représenterait un vrai problème pour Philippe Montanier. Polyvalent, capable d’apporter de l’intensité et du volume dans son couloir, Ben Old est devenu un élément important du système défensif stéphanois depuis plusieurs mois.

À quatre jours du rendez-vous contre Nice, le staff médical des Verts reste mobilisé pour tenter de le rendre disponible.