L’arrivée de Jérémy Gélin à l’AS Nancy Lorraine a surpris cette semaine. Libre depuis la fin de son aventure en Grèce, l’ancien Rennais va s’engager avec le club lorrain pour renforcer un secteur défensif en quête de stabilité. Il apporte un CV solide et une polyvalence rare à ce niveau.

L’arrivée de Jérémy Gélin intervient avant même l’ouverture officielle du mercato d’hiver, preuve que l’ASNL a choisi de saisir une opportunité plutôt rare à ce moment de la saison. Formé au Stade Rennais, champion d’Europe U19 en 2016 et habitué à la Ligue 1 avec plus de soixante apparitions, Gélin arrive avec un pedigree qui dépasse le niveau moyen de la Ligue 2.

Un renfort inattendu pour Nancy grâce à l’arrivée de Jérémy Gélin

Après avoir mis un terme à son aventure en Grèce avec Panserraïkos cet été, un club qui ne le payait plus, il cherchait un projet fiable pour relancer sa trajectoire. Depuis octobre, il entretenait sa forme avec la réserve rennaise, preuve de sa volonté de rester prêt en cas d’opportunité. Nancy lui en offre une, et au bon moment, selon des informations révélées par le journaliste d'ICI Armorique, François Rauzy.

Le club lorrain n’a pas caché sa satisfaction de pouvoir attirer un joueur aussi complet : défenseur central naturel, mais également capable d’évoluer en milieu défensif avec discipline, lecture du jeu et volume. Une double compétence précieuse pour une équipe qui cherche encore son équilibre.

La direction nancéienne a toutefois choisi d’avancer avec prudence : visite médicale ce vendredi, puis signature jusqu’à la fin de saison, avec une année en option en cas de maintien. Gélin arrive donc avec un cadre sportif clair, une motivation forte et une expérience qui doit aider l’ASNL à se stabiliser.

Une intégration progressive… et aucune apparition contre l’ASSE

Si l’arrivée de Jérémy Gélin a immédiatement suscité l’enthousiasme autour de Nancy, il ne sera pas aligné contre Saint-Étienne ce samedi. Trop tôt administrativement, trop tôt sportivement. L’ASNL voudra éviter de brûler les étapes, surtout pour un joueur resté sans compétition officielle depuis plusieurs mois.

Sa récente activité, préparation individuelle puis entraînement avec la réserve rennaise, n’efface pas la nécessité de retrouver du rythme collectif. Nancy préfère donc le conserver en coulisses, lui laisser le temps de s’intégrer et de reprendre le tempo des matchs de Ligue 2.

Ce choix s’inscrit également dans une vision à long terme. Gélin, qui a déjà dû composer avec une lourde blessure au genou juste avant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, a prouvé qu’il savait gérer son corps. Sa résilience sera un atout pour Nancy, qui espère qu’il deviendra un cadre, autant par son calme que par son sens de l’organisation défensive.

Pour l’ASNL, ce recrutement incarne surtout une volonté : sécuriser la base défensive avant d’attaquer d’éventuels ajustements offensifs cet hiver. À 28 ans, Gélin possède encore de belles années devant lui, et Nancy a choisi de miser sur cette maturité sportive et mentale pour tenir son cap.