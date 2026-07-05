Mamour Ndiaye. Ce nom ne dit encore rien aux supporters stéphanois. Dans quelques semaines, il pourrait bien devenir l'un des sujets les plus discutés de la saison. Le gardien sénégalais de 20 ans débarque de Sarpsborg 08, club de première division norvégienne, avec un profil statistique aussi excitant que clivant. Portrait d'un inconnu qui arrive pour tout bousculer dans les cages de Geoffroy-Guichard.

Mamour Ndiaye Martinsen est né le 22 octobre 2005 à Dakar. Il passe par l'Oslo FA Dakar, l'une des académies africaines les plus actives sur le marché scandinave, avant de rejoindre Sarpsborg 08 en février 2024 pour 50 000 euros. Moins de 18 mois plus tard, il est titulaire indiscutable en Eliteserien et des clubs de toute l'Europe commencent à s'intéresser à lui. Sa valeur marchande est passée de 50 000 à 2,5 millions d'euros en un peu plus d'un an. La trajectoire parle d'elle-même.

1,90 m, droitier, quatre sélections avec le Sénégal U20 : le portrait est celui d'un jeune gardien moderne qui a brûlé les étapes sans jamais sembler pressé. Rennes était sur le dossier. Des clubs belges aussi. C'est l'ASSE qu'il a choisie. Et selon Peuple Vert et Foot Mercato, ce choix était sincère.

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100e centile sur les sorties : une qualité qui n'existe presque pas

Pour les supporters qui découvrent le joueur, un chiffre résume tout ce qu'il faut savoir sur Mamour Ndiaye : 100e centile sur les sorties en Eliteserien. Aucun gardien du championnat norvégien ne sort davantage de sa cage que lui, ni avec plus d'efficacité. C'est son registre dominant, sa marque de fabrique, ce qui le distingue immédiatement de Larsonneur. Il faut dire que ce portier de 2 mètres en impose lorsqu'il se déploie.

Les autres indicateurs gardiens confirment le tableau. Taux d'arrêts à 83e centile face au gardien médian d'Eliteserien. Buts évités à 67e centile. Duels aériens gagnés à 96e centile. Longueur moyenne des passes à 88e centile. Ndiaye sort, arrête, domine dans les airs et joue long. C'est le profil d'un gardien pensé pour le football moderne, celui que Ian Cathro appelle de ses vœux : un portier qui participe au jeu, pas seulement un dernier rempart passif.

Sur 29 matchs et 2 897 minutes disputées cette saison, ces chiffres sont construits sur un volume de jeu réel. Pas des stats de remplaçant sur cinq apparitions. Des données de titulaire indiscutable dans un championnat européen professionnel.

Mamour Ndiaye : Les zones de travail à l'ASSE

Un portrait honnête ne cache pas les failles. Et celles de Ndiaye sont illsutrées. Sa précision des passes pointe à 4e centile face à Larsonneur en comparaison directe. Ses passes réceptionnées à 21e centile. Sarpsborg ne lui demandait pas de jouer court, et quand il est sollicité dans ce registre, le résultat n'est pas convaincant.

C'est le point d'adaptation principal pour une intégration dans le système de Cathro. Ndiaye devra apprendre à jouer sous pression dans ses seize mètres, à recevoir des passes en retrait et à relancer proprement. C'est un apprentissage. À 20 ans, c'est un apprentissage qui peut se faire vite.

Ses clean-sheets en 2025-2026 : seulement 21%. Ce chiffre reflète avant tout les performances défensives de Sarpsborg dans l'ensemble, pas uniquement les siennes. Mais il dit aussi qu'il évolue dans un contexte collectif défensivement fragile, ce qui rend son taux d'arrêts à 83e centile encore plus méritoire.

Ce qu'il va apporter au Chaudron

Les supporters stéphanois ont vécu une saison frustrante avec Larsonneur dans les cages. Un portier prolongé, capitaine, mais dont le niveau a reculé d'une saison à l'autre selon les données. L'arrivée de Ndiaye ne condamne pas Larsonneur. Elle crée enfin une vraie concurrence, celle qui manquait depuis le départ de Maubleu.

Ndiaye arrive avec une énergie, une ambition et un profil physique qui vont immédiatement interroger la hiérarchie. Un gardien de 20 ans qui sort comme personne en Eliteserien, qui gagne 96% de ses duels aériens, et qui voulait venir à Saint-Étienne : c'est exactement le type de joueur dont un vestiaire en reconstruction a besoin. Pas une valeur sûre. Un pari sur l'avenir avec des fondations statistiques solides.

La Ligue 2 sera un saut. Le joueur a faim de réussir. Le style de jeu sera différent. L'adaptation demandera du temps. Mais quand un gardien de 20 ans présente un 100e centile sur ses sorties dans un championnat professionnel européen, les bases sont là pour faire quelque chose de grand.

Bienvenue dans le Forez, Mamour.

Source : TV2 Norvège / Data'Scout / Wyscout via Ben Griffis / Transfermarkt / Peuple Vert / Foot Mercato