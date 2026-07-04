L'ASSE a actualisé la numérotation de son effectif avant la reprise. Plusieurs joueurs changent de numéro, tandis que les deux recrues estivales, Sohaib Naïr et Jakob Breum, ont déjà effectué leur choix.

À quelques jours des premiers matchs de préparation, l'ASSE a mis à jour la liste officielle des numéros de maillot. Si plusieurs changements concernent des joueurs déjà présents au club, les deux recrues estivales apparaissent également avec leur futur numéro. De quoi permettre de se projeter un peu plus sur la saison 2026-2027 en se parant du nouveau maillot (qui sera présenté le 8 juillet) au numéro de son joueur fétiche !

Breum et Naïr ont déjà choisi

Première recrue officielle de l'été, Sohaib Naïr portera le numéro 18, comme c'était le cas à Guingamp. Un choix qui intervient alors que le défenseur algérien vient tout juste de quitter Guingamp pour rejoindre le Forez.

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L'autre nouveauté concerne Jakob Breum. Le milieu offensif danois apparaît avec le numéro 10, un maillot symbolique qui laisse imaginer les responsabilités offensives que pourrait lui confier Ian Cathro. Créatif, capable d'évoluer entre les lignes et de faire jouer ses partenaires, Breum possède précisément le profil recherché par les dirigeants stéphanois pour animer le secteur offensif. Un numéro 10 jadis porté par Michel Platini ou encore Lubomir Moravcik.

Trois Verts changent de numéro

Trois joueurs de l'effectif voient également leur numéro évoluer. Kévin Pedro délaisse le 39 pour récupérer le numéro 23. Luan Gadegbeku abandonne le 35 et héritera désormais du numéro 27. Enfin, Paul Eymard lâche le 36 pour afficher le numéro 21. Des ajustements permis notamment par les départs enregistrés depuis la fin de saison et la libération de plusieurs numéros.

Les numéros de l'effectif professionnel