L'ASSE continue de renforcer son centre de formation. Après plusieurs audits réalisés tout au long de la saison 2025-2026, les dirigeants stéphanois passent à l'action avec une première nomination stratégique. Un technicien reconnu pour son expertise dans la méthodologie et le développement des joueurs va désormais accompagner le projet des Verts.

La restructuration du centre de formation de l'AS Saint-Étienne se poursuit. Depuis plusieurs mois, les dirigeants multiplient les analyses afin d'identifier les axes de progression de l'académie. Cette réflexion débouche aujourd'hui sur une première décision forte, qui confirme la volonté du club de bâtir un projet durable autour de la formation.

Michael Bunel, un spécialiste de la méthodologie rejoint l'ASSE

L'homme choisi se nomme Michael Bunel. Âgé de 48 ans (49 ans en novembre), il arrive en provenance du Havre AC où il a construit l'essentiel de sa carrière.

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Pendant plus de vingt ans, il a évolué au sein du club normand en occupant de nombreuses fonctions. Il a notamment travaillé auprès du groupe professionnel sous les ordres de Jean-Marc Nobilo, Cédric Daury ou encore Bob Bradley. Ses missions portaient notamment sur l'analyse des adversaires et la préparation des rencontres.

Son parcours ne se limite pas au football professionnel masculin. En 2021, il a également assuré l'intérim à la tête de l'équipe féminine du Havre AC en D1 Arkema. Il a aussi participé au développement des camps d'entraînement du club aux États-Unis et conçu plusieurs outils destinés au suivi des jeunes joueurs en formation.

Une référence reconnue en France et à l'international

Au-delà de ses missions au Havre, Michael Bunel s'est forgé une solide réputation autour du développement de la perception et de l'intelligence de jeu du footballeur.

Consultant et conférencier, il a développé une méthodologie visant à améliorer la prise d'information et la qualité de perception des joueurs. Ses travaux l'ont conduit à intervenir lors d'une conférence internationale organisée à Orlando, mais aussi auprès de nombreuses académies de MLS (Philadelphie, Columbus, Toronto, Vancouver et New York City FC), de la Fédération algérienne, de la Fédération française de football ainsi que de plusieurs ligues régionales.

Il a également coanimé un webinaire en anglais avec Fran Rubio, ancien éducateur du FC Barcelone et passé par le PSG, avant d'être invité dans plusieurs émissions consacrées au développement cognitif du footballeur.

Son expérience est également reconnue au sein de la Fédération française de football. Pendant près de vingt ans, il a occupé différentes responsabilités : membre du Comité directeur du District de Seine-Maritime, formateur de cadres, examinateur, tuteur des diplômes fédéraux, lecteur VAE ou encore membre des jurys nationaux U15 et de l'EFCL.

Cette arrivée constitue une première conséquence concrète des audits réalisés ces derniers mois par l'ASSE. Le club affiche ainsi sa volonté de renforcer les compétences de son centre de formation en s'appuyant sur un profil expérimenté, reconnu aussi bien pour son travail de terrain que pour sa réflexion autour du développement des jeunes joueurs.

Source : Profil LinkedIn de Michael Bunel