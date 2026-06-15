Kaïl Boudache, jeune ailier international U23 algérien, s'est engagé avec l'Olympique Lyonnais. Un nom qui ne laissera pas un bon souvenir aux supporters de l'ASSE puisque le joueur avait participé au maintien de Nice en inscrivant un but lors du barrage retour face aux Verts. Dans la vidéo de présentation, l'OL s'est payé l'ASSE.

L'Olympique Lyonnais tient sa première recrue estivale. Le club rhodanien a officialisé l'arrivée de Kaïl Boudache, jeune ailier formé à l'OGC Nice. À seulement quelques semaines de la reprise, les dirigeants lyonnais poursuivent leur stratégie basée sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel.

Originaire d'Alès, dans le Gard, Kaïl Boudache a débuté le football dans sa ville natale avant de rejoindre le centre de formation de l'OGC Nice en 2022. Son profil a rapidement attiré l'attention des éducateurs azuréens grâce à sa vitesse, sa qualité de percussion et son aisance technique dans les un-contre-un.

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La saison dernière a marqué un véritable tournant dans la carrière du jeune gaucher. Intégré progressivement au groupe professionnel, il a effectué ses débuts lors d'une rencontre d'Europa League face à Go Ahead Eagles en janvier.

Un souvenir douloureux pour l'ASSE

Du côté stéphanois, le nom de Kaïl Boudache rappelle surtout une soirée particulièrement difficile. Lors du barrage retour de Ligue 1 face à l'AS Saint-Étienne (4-1), le jeune Niçois avait trouvé le chemin des filets.

Un but important qui avait contribué au maintien de Nice dans l'élite et à la désillusion des Verts. Une prestation qui avait confirmé tout le potentiel du joueur dans les rendez-vous à forte pression.

Aujourd'hui libre de tout contrat après son passage à Nice, le finaliste de la Coupe de France 2026 a choisi de poursuivre sa progression à Lyon. Un nouveau défi qui lui permettra de franchir une étape supplémentaire dans sa carrière.

L'Olympique Lyonnais se montre particulièrement satisfait de cette arrivée. Le club voit en Kaïl Boudache un élément capable de s'inscrire durablement dans son projet sportif. À seulement 15 jours de la reprise, cette première recrue estivale lance officiellement le mercato lyonnais et relance la rivalité entre l'ASSE et l'OL !