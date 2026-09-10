Prêté avec option d'achat au FC Séville par l'ASSE, Lucas Stassin a été officiellement présenté à la presse cette semaine. L'occasion de s'exprimer pour l'attaquant belge qui n'a pas caché ses ambitions.

Lucas Stassin : "Je vais essayer d'apprendre l'espagnol petit à petit. C'est promis. Comme l'a dit Youssouf (Fofana), nous avons eu une très bon accueil.

C'était une semaine très rapide car nous sommes tous arrivés à la dernière minute avant que le mercato ne se termine. Mais nous avons pu avoir quelques minutes de jeu ce week-end. Nous nous sentons très bien dans l'équipe, dans le groupe et nous ont accueilli très bien."

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Buteur dès sa première

Lucas Stassin : "C'est toujours magnifique de pouvoir rentrer et marquer dès le premier match. J'aurais aimé avoir les trois points au bout (1-1 score final). Mais nous avons gagné un point et j'espère continuer de cette façon et continuer à marquer dans les prochains matchs.

Rejoindre Séville, c'est une grande opportunité. Nous savons tout ce qu'a réussi le FC Séville par le passé, le club qu'il est. Lorsqu'on m'a présenté le projet, j'étais très content. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas dû y penser à deux fois. Ils m'ont fait sentir beaucoup de confiance et j'ai rapidement décidé de rejoindre le FC Séville.

C'est la première fois que je joue ici en Espagne. J'essaye de m'adapter le plus vite possible dans le vestiaire. C'est un nouveau championnat pour moi. Je vais essayer de m'adapter le plus vite possible à l'équipe et apprendre la langue. Je vais essayer de rapidement pouvoir aider l'équipe. En tout cas, c'est une bonne adaptation sur ces premiers jours."

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Les ambitions de Lucas Stassin

Lucas Stassin : "Nous devons être le plus compétitif possible et progresser match après match. Nous sommes un équipe, nous sommes une famille, comme le dit l'entraîneur. Et ça doit se voir sur le terrain. Nous devons essayer de jouer bien au football, d'essayer de gagner les matchs. En fin de saison, on verra ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi, mais j'espère qu'on va pouvoir mettre le club à sa place.

Concernant les buts, je vais essayer de marquer les plus grands buts possibles. Je veux marquer à chaque match, marquer des buts importants, surtout pour obtenir les trois points à chaque match. Pour moi, c'est le plus important, aider l'équipe, aider mes coéquipiers. Nous savons que le 9 doit marquer, mais il doit aussi participer au jeu. Et je vais essayer de marquer au maximum et d'obtenir les meilleurs points."

Lucas Stassin connaît déjà Ure

Lucas Stassin : "C'est vrai, j'ai eu quelques amis belges qui sont déjà passés dans ce club. Ils m'ont dit que c'était un club magnifique. Sincèrement, j'avais déjà une sympathie pour ce club. Ils m'ont très bien accueilli. Ils m'avaient déjà dit que tout allait bien et que ce serait un championnat et une Ligue pour moi,

Je connais Robbie Ure parce que je l'ai connu à Anderlecht. On a tous de bonnes relations avec les attaquants, on s'entend tous très bien. C'est l'entraîneur qui décidera en fonction de chaque match, comment on va jouer, mais en tout cas, je peux jouer seul avec 2 ou 3 attaquants. On verra ce que le coach décide."