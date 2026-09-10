Le retour de Jakob Breum redistribue les cartes dans le secteur offensif de l’ASSE. Après une semaine complète d’entraînement, le meneur de jeu danois postule à nouveau à une place de titulaire contre Dunkerque. Ian Cathro va devoir trancher. Et plusieurs solutions s’offrent à lui.

L’ASSE a débuté la saison avec un quatuor offensif particulièrement séduisant. Irvin Cardona, Thierno Ballo, Augustine Boakye et Jakob Breum avaient installé des automatismes intéressants. La blessure du Danois avait toutefois contraint Ian Cathro à revoir ses plans. Zuriko Davitashvili en a notamment profité pour retrouver une place dans le onze de départ.

Le Géorgien était ainsi titulaire à Dijon puis contre Montpellier en l’absence de Breum. Les Verts s’étaient imposés 3-2 et 3-1.

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Désormais, la situation évolue. Breum est de nouveau disponible. Il a repris l’entraînement collectif et semble en mesure de postuler à une place dans le onze face à Dunkerque. Une bonne nouvelle pour Ian Cathro, mais aussi un véritable casse-tête.

Jakob Breum (ASSE) peut retrouver son couloir gauche

Sur le papier, le retour de Jakob Breum pourrait pousser Ian Cathro à remettre en place le quatuor offensif qui avait débuté la saison. Le Danois retrouverait alors son rôle de meneur de jeu excentré gauche.

C’est la solution la plus évidente. Elle permettrait notamment au staff stéphanois de remettre Breum dans les meilleures conditions, sans bouleverser les équilibres du début de saison.

Mais un joueur devrait forcément en faire les frais.

Zuriko Davitashvili apparaît comme le premier candidat. Lors des dernières rencontres, l’international géorgien a effectivement été celui qui a récupéré la place laissée vacante par Breum. À Dijon et contre Montpellier, il figurait bien dans le onze de départ aux côtés de Boakye, Ballo et Cardona.

Pour autant, son profil offre une autre possibilité à Ian Cathro et l'ASSE. Sa polyvalence pourrait permettre au technicien écossais de le repositionner dans l’attaque. Une option qui permettrait de conserver le meilleur joueur de ligue 2 saison 2025-2026 dans le onze.

Car sortir Davitashvili ne semble pas forcément être la seule solution.

Ballo, Boakye et Cardona ont aussi des arguments

Thierno Ballo possède lui aussi un argument de poids : sa complémentarité avec Irvin Cardona. Les deux hommes ont déjà montré qu’ils pouvaient faire très mal aux défenses adverses. À Dijon, Ballo a d’ailleurs inscrit un doublé et confirmé son importance dans l’animation offensive stéphanoise.

L’international autrichien s’est toutefois montré un peu moins tranchant lors de la dernière sortie. Suffisant pour remettre en question sa place ? Rien n’est moins sûr.

Augustine Boakye semble, lui, particulièrement difficile à sortir du onze actuellement. Le Ghanéen monte en puissance et vient d'inscrire un nouveau but magnifique à Dijon. Sa frappe enroulée a permis aux Verts de reprendre définitivement l’avantage à la 80e minute. Bis repetita contre Montpellier où sa mine à fait trembler les filets et permis aux Verts de passer devant.

Son activité et sa capacité à faire la différence dans les moments importants plaident clairement en sa faveur.

Reste Irvin Cardona. Avec son influence offensive et sa capacité à être décisif, il apparaît comme le joueur le moins menacé du quatuor. Son association avec Ballo donne de vraies garanties depuis le début de la saison.

Ian Cathro pourrait donc avoir trois possibilités :

La première consisterait à sortir Thierno Ballo, replacer Zuriko Davitashvili dans l’axe et réinstaller Jakob Breum à gauche.

La deuxième serait plus classique : Breum reprendrait son poste et Davitashvili retrouverait le banc.

La troisième solution serait peut-être la plus prudente. Breum pourrait débuter sur le banc afin de retrouver progressivement le rythme de la compétition. Une semaine supplémentaire d’entraînement permettrait au Danois de poursuivre sa montée en puissance avant de retrouver définitivement le onze.

Le choix de Ian Cathro sera donc particulièrement scruté. Car avec cinq victoires en cinq journées et une attaque déjà très performante, le technicien stéphanois dispose surtout d’un problème de riche.

Et le principal enjeu sera finalement de savoir s’il faut modifier un onze qui fonctionne pour réinstaller Jakob Breum, ou préserver les équilibres actuels avant de relancer progressivement le Danois.