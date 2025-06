Lucas Stassin éclabousse la Ligue 1 de son talent sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne. Avec 12 buts au compteur cette saison, il domine le classement des meilleurs buteurs U21 en France. Une performance qui lui permet d’être associé à de grands noms comme Désiré Doué ou Lamine Yamal !

La saison 2024-2025 consacre Lucas Stassin comme l’un des grands espoirs de la Ligue 1. À seulement 19 ans, l’attaquant belge impressionne par son réalisme : 12 buts inscrits pour seulement 8.02 xG. Une efficacité chirurgicale qui témoigne de son sang-froid et de sa maturité devant le but. Tandis que beaucoup de jeunes joueurs peinent à concrétiser, Stassin, lui, convertit plus que de raison.

Ses déplacements intelligents, son jeu sans ballon et sa capacité à surgir au bon moment en font l’un des joueurs les plus scrutés du championnat. Observateurs et recruteurs ne s’y trompent pas : un véritable diamant brut.

L’arme offensive numéro un de l’ASSE

Recruté en provenance de Westerlo, Lucas Stassin s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze d’Eirik Horneland. Sa polyvalence, sa mobilité et son sens du but redonnent à Saint-Étienne une vraie dynamique offensive, longtemps absente.

Alors que le club forézien s’efforçait ces dernières années de retrouver de la percussion devant, il peut désormais compter sur un attaquant capable de faire la différence à lui seul. Dans une Ligue 1 de plus en plus fermée, son profil complet fait l’unanimité, aussi bien chez les supporters que dans les coulisses du recrutement.

Un talent précoce qui attise les convoitises

Avec de telles performances, il n’est pas étonnant que plusieurs clubs européens aient déjà coché son nom. L’ASSE devra agir vite pour verrouiller l’avenir de son jeune prodige et éviter une perte prématurée.

Stassin séduit par sa puissance, sa lecture du jeu et son efficacité, des qualités qui s’adaptent à différents styles de jeu, y compris hors de France. Mais pour l’instant, c’est à Sainté qu’il continue d’écrire son histoire.

Entouré de jeunes prometteurs et de cadres expérimentés, il évolue dans un environnement favorable à son développement. Si le club parvient à construire autour de lui, Lucas Stassin pourrait bien devenir l’emblème du renouveau vert.

Un XI prestigieux avec Doué et Yamal pour Stassin

Le compte X, RisingStarXI, a proposé son XI des meilleurs U21 de la saison 2024-2025, avec une défense composée de 2 futures stars du football espagnol. Le milieu quand a lui est 100% Ligue 1. Le Parisien, Joao Neves, le Strasbourgeois, Andrey Santos et Rayan Cherki forment un trio talentueux.

Un talent qui touche également l’attaque de ce onze. Lucas Stassin est associé à Lamine Yamal et Desiré Doué, l’un est annoncé comme un favori pour le ballon d’or. L’autre a obtenu la note de 10/10 après avoir inscrit 2 buts et 1 passe décisive en finale de la Ligue des Champions. L’attaquant de l’ASSE fait partie du gratin européen !