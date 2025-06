Alors que l’AS Saint-Étienne entame un été stratégique pour orchestrer son retour en Ligue 1, focus sur les dix joueurs les plus valorisés de l’effectif. Un aperçu clair des atouts économiques du club à l’approche du mercato de l'ASSE.

Stassin et Davitashvili, les têtes d’affiche

Au sommet de la hiérarchie, Lucas Stassin (20 ans) confirme son statut de joyau offensif avec une valeur marchande de 18 millions d’euros. Le jeune avant-centre belge, encore sous contrat jusqu’en 2028, a su séduire par sa régularité et sa maturité dans la surface. Un profil moderne, déjà scruté par plusieurs clubs européens. Recruté 10 millions d'euros en aout 2024, sa cote a explosé ces dernières semaines.

Juste derrière, Zuriko Davitashvili (24 ans) atteint les 10 millions d’euros. Recruté 6M€ pour dynamiser le couloir gauche, l’international géorgien a brillé par sa percussion à défaut d'être régulier ou altruiste. Une montée en puissance avec des statistiques flatteuses qui pourrait le placer au centre des tractations estivales.

Bouchouari a retrouvé la cote

Au milieu, Benjamin Bouchouari (23 ans) se distingue avec une valorisation à 5 M€. Pièce importante de l'entrejeu stéphanois, il conjugue volume et créativité. Avec un contrat qui expire en 2026, l'ASSE n'est plus en position de force pour le conserver.

Gautier Larsonneur (28 ans) complète le top 4 avec 3 M€. Dernier rempart, il a parfois déçu mais figure parmi les leaders de l’ASSE. Son expérience et sa constance font de lui un gardien encore bien exposé sur le marché.

Des profils offensifs en embuscade à l'ASSE

Trois joueurs se partagent la cinquième position à 2,5 M€ :

Irvin Cardona (27 ans), avant-centre au profil travailleur ;

Aïmen Moueffek (23 ans), milieu formé au club qui doit gagner en régularité ;

Augustine Boakye (23 ans), dynamiteur de défenses qui devra éclore cette saison.

Nadé, Sissoko et Maçon ferment la marche

En défense, Mickaël Nadé (28 ans) reste solide avec une valeur de 2 M€, tout comme Ibrahim Sissoko (29 ans), valorisé à 1,8 M€, malgré une saison compliquée. Enfin, Yvann Maçon (25 ans) clôt ce Top 10 avec 1,5 M€. Des joueurs qui ne seront pas retenus en cas d'offres convaincantes.

Ce classement illustre l’évolution de l’effectif stéphanois. En manque de valeurs marchandes il y a un an, l'ASSE s'est construit un effectif avce des actifs plus importants. Si la relégation en Ligue 2 ne va pas favoriser la valorisation des joueurs, la direction sportive devrait continuer d'appuyer sur ce levier pour les années à venir. Il faudra toutefois bien placer le curseur entre stabilité sportive et jeunes talents lors du prochain mercato. L'arrivée d'Irvin Cardona peut montrer des signes rassurants en ce sens. A suivre.

ASSE : Joueurs par ordre de valeur marchande

Lucas Stassin – Avant-centre, 20 ans, contrat jusqu’en 2028 – 18,00 M€ Zuriko Davitashvili – Ailier gauche, 24 ans, 2028 – 10,00 M€ Benjamin Bouchouari – Milieu central, 23 ans, 2026 – 5,00 M€ Gautier Larsonneur – Gardien, 28 ans, 2026 – 3,00 M€ Irvin Cardona – Avant-centre, 27 ans, 2026 – 2,50 M€ Aïmen Moueffek – Milieu central, 23 ans, 2026 – 2,50 M€ Augustine Boakye – Milieu offensif, 23 ans, 2028 – 2,50 M€ Mickaël Nadé – Défenseur central, 28 ans, 2028 – 2,00 M€ Ibrahim Sissoko – Avant-centre, 29 ans, 2026 – 1,80 M€ Yvann Maçon – Arrière droit, 25 ans, 2027 – 1,50 M€ Dylan Batubinsika – Défenseur central, 28 ans, 2026 – 1,20 M€ Igor Miladinovic– Milieu offensif, 21 ans, 2028 – 1,00 M€ Dennis Appiah – Arrière droit, 32 ans, 2026 – 800 K€ Pierre Cornud – Arrière gauche, 35 ans, 2026 – 800 K€ Dylian N’Guessan – Avant-centre, 16 ans, 2027 – 800 K€ Ben Old – Milieu offensif, 22 ans, 2027 – 700 K€ Florian Tardieu – Milieu central, 33 ans, 2026 – 600 K€ Lamine Fomba – Milieu défensif, 27 ans, 2026 – 600 K€ Brice Maubleu – Gardien, 35 ans, 2026 – 200 K€

Source : Transfermarkt