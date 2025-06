L’attaquant belge de l’ASSE, Lucas Stassin attire de nombreux clubs du top 5 européen pour le mercato. Les Verts auront du mal à retenir leur pépite en Ligue 2. L’équipe nous apprend que le jeune stéphanois est dans le viseur d’un club anglais !

Lucas Stassin réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs de l’ASSE. Avec 12 buts inscrits, il domine le classement des meilleurs buteurs U21 de Ligue 1, affichant un rendement bien supérieur à ses 8,02 expected goals. Une efficacité redoutable qui révèle un attaquant au sang-froid rare pour son jeune âge.

Un talent qui s’impose

À seulement 19 ans, Stassin s’affirme comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat. Là où beaucoup peinent à concrétiser, lui surperforme ses statistiques. Sa justesse devant le but, son sens du placement et son jeu sans ballon impressionnent autant les observateurs que ses adversaires.

Arrivé en provenance de Westerlo, le jeune Belge s’est rapidement intégré dans le schéma d’Eirik Horneland. Sa capacité à faire reculer les défenses, à participer au jeu et à conclure en fait une pièce maîtresse de l’attaque forézienne. Longtemps en manque de tranchant offensif, l’ASSE tient enfin son homme fort.

Un avenir prometteur… loin de l’ASSE lors du mercato ?

Face à de telles performances, l’intérêt de clubs européens ne s’est pas fait attendre. L’AS Saint-Étienne devra se montrer vigilant pour conserver son joyau, dont le profil allie puissance, intelligence de jeu et efficacité. Des qualités rares qui lui ouvrent déjà les portes d’un avenir à l’international.

Mais pour l’heure, Lucas Stassin continue de grandir à Sainté, entouré d’un collectif ambitieux. Si le club parvient à construire autour de lui, il pourrait bien devenir le symbole d’un nouveau cycle vert.

West Ham a fond sur Stassin ?

Selon L’Équipe, plusieurs cadors européens se seraient déjà renseignés sur la situation de l’attaquant de l’ASSE. Lille, Marseille, Rennes et le promu, le Paris FC ont déjà étudié le cas du belge. Le Sporting Portugal, Wolverhampton, Leipzig et West Ham sont également sur le coup. Les Hammers seraient les plus avancés sur le dossier.

Seul club à être vraiment rentré dans le concret, West Ham est déjà rentré en contacts avec l’ASSE et l’entourage du joueur pour la partie financière d’un éventuel deal.