International U19, Luan Gadegbeku vit une ascension fulgurante entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et l’équipe de France. Dans Onze Mondial, entretien avec un jeune homme lucide, travailleur et fier de ses racines. Extraits.

À seulement 18 ans, Luan Gadegbeku a déjà connu ses premières sélections avec l’équipe de France. Une fierté immense pour le milieu de terrain stéphanois, qui mesure l’importance de représenter plus que lui-même : "C’est une fierté de jouer pour son pays. Je me dis que je représente ma famille, mes amis, là d’où je viens."

Bleu et Vert : la double fierté de Gadegbeku

Sa progression rapide au sein de l’ASSE lui a ouvert les portes des sélections jeunes. S’il reste concentré sur son club, l’équipe de France reste une motivation permanente. "Ce sont des expériences qui marquent. Il faut savoir rester soi-même, mais toujours apprendre."

Une nouvelle vie à Saint-Étienne : "J’ai dû m’adapter"

Partir loin de ses proches n’a pas été simple pour Luan Gadegbeku, mais il assume ce choix difficile. "C’est une nouvelle vie. J’ai quitté ma famille, mes amis. C’était un peu dur au début, notamment l’adaptation."

Aujourd’hui, il reconnaît les bienfaits de ce sacrifice, essentiel pour grandir et viser plus haut. "J’étais dans l’optique de devenir pro. Et pour ça, il faut savoir faire des sacrifices."

Un jeune homme posé, ambitieux et inspiré

Dans cette interview pleine de sincérité, Luan Gadegbeku évoque ses inspirations : Sadio Mané, Mbappé, mais aussi Lucas Gourna ou Wesley Fofana, passés comme lui par l’ASSE. "C’est inspirant de voir que certains sont passés par là avant nous. Ça me donne envie d’y arriver."

Passionné de football, amateur de musique et de jeux vidéo, Gadegbeku reste un jeune de son âge, avec les pieds sur terre, mais des rêves bien ancrés. Et surtout, un mot d’ordre : "Toujours rester soi-même. Simplement ça."

Source : Onze Mondial / Antoine Chirat)