L’ASSE va enchaîner un nouveau déplacement, le 3ᵉ consécutif. Les Verts entrent en lice dans l’édition 2025-2026 de la Coupe de France. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour livrer ses impressions et aborder les derniers ajustements au sein de son effectif qui sera très remanié pour ce 7ᵉ tour de Coupe de France face à Quetigny (R2). L'occasion de faire un point précis sur l'état de ses troupes.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Nous avons 9 joueurs qui sont en sélection. Plusieurs joueurs qui sont en réathlétisation et sur le retour comme Max Bernauer et João Ferreira.

On pourra compter sur le retour de Lassana Traoré qui s'est entraîné avec l'équipe. Et sur cette semaine, on a eu jusqu'à 5 joueurs de l'équipe du centre de formation pour préparer cette rencontre. Donc l'équipe qu'on alignera ce samedi sera un mix entre des joueurs de l'équipe professionnelle et de la réserve. Joshua Duffus est également en réathlétisation. Il ne prendra pas part à cette rencontre. Il est touché aux ishios."

ASSE : Bernauer, Ferreira, Duffus et Cardona face à Nancy ?

EiriK Horneland (Coach de l’ASSE) : “Pour Maxime Bernauer, il s'agit d'un problème au genou. Ça s'est mieux présenté que ce qu'on attendait. Mais pour le moment, il doit suivre les étapes, même si ça passe bien pour le moment. Et en ce qui concerne Joao Ferreira, il a pris un coup sur le bas de la jambe. Je pensais que ça pourrait reprendre un peu plus rapidement avec nous, mais ça prend plus de temps que prévu. La zone est toujours un petit peu douloureuse, donc il faut attendre. Je pense que les deux joueurs seront capables de rejoindre le groupe la semaine prochaine. Et en ce qui concerne Joshua Duffus, il est en avance sur ce qu'on avait prévu.

Il y avait aussi une interrogation à la fin du match contre Troyes pour Irvin Cardona, mais tout va bien pour lui, il a pu partir en équipe nationale."



Source : Conférence de presse