À 48 heures de l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France face à Quetigny, Eirik Horneland a confirmé la titularisation de Brice Maubleu. Le technicien norvégien a profité de sa conférence de presse pour dresser un état des lieux de son groupe. Il a aussi affiché ses ambitions pour ce premier rendez-vous de la compétition.

Ce samedi soir (20h30), les Verts feront leur entrée en Coupe de France sur la pelouse de Quetigny, pensionnaire de Régional 1. Pour cette rencontre, Eirik Horneland a tranché : ce sera Brice Maubleu dans les buts. Une juste récompense pour un joueur exemplaire au quotidien. "Brice est un grand professionnel, il travaille dur et toujours avec le sourire. C’est une chance de l’avoir avec nous", a salué le coach stéphanois, qui tient à lui offrir ce temps de jeu bien mérité.

Maubleu récompensé : une titularisation méritée

La Coupe de France offre en effet souvent l’opportunité aux doublures de s’exprimer. À 35 ans, Maubleu, ancien capitaine de Grenoble, s’apprête à disputer son tout premier match officiel sous le maillot vert. "Je me prépare depuis longtemps, je n’ai pas raté un seul entraînement depuis mon arrivée", a-t-il confié en conférence de presse, motivé et concentré.

Coupe de France : un effectif mixte pour affronter Quetigny

Eirik Horneland a également précisé que l’équipe alignée serait composée d’un mélange de joueurs du groupe professionnel et de la réserve. C'est une manière de faire souffler certains cadres. En même temps, il souhaite tester des éléments prometteurs. "Ferreira, Bernauer et Duffus sont en réathlétisation. Florian Tardieu a été ménagé, on va voir s’il sera apte. Moueffek a besoin de temps de jeu, tout comme Lassana Traoré et Miladinovic, de retour après suspension", a détaillé le technicien.

Une mention spéciale a été faite à Paul Eymard, jeune portier du club : "Il est à ma disposition, et c’est le moment pour nous de le voir en match." Une annonce qui laisse entendre qu’il pourrait figurer sur la feuille de match, voire entrer en jeu selon les circonstances.

Un seul objectif : gagner samedi

Sans se projeter trop loin dans la compétition, Maubleu garde la tête froide : "La Coupe de France est une belle aventure, mais pour le moment, le seul objectif, c’est de gagner samedi." Le tirage au sort influencera évidemment le parcours. Pour espérer revivre les émotions des épopées passées, il faut d’abord franchir ce premier obstacle.

Face à Quetigny, l’ASSE devra faire respecter la hiérarchie et imposer son jeu. La prudence reste de mise, dans une compétition où les surprises sont fréquentes. Une victoire lancerait idéalement la campagne stéphanoise. Elle offrirait du temps de jeu précieux à certains éléments clés pour la suite de la saison.

Source : Conférence de presse ASSE