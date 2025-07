Fraîchement professionnel, Luan Gadegbeku impressionne durant la préparation estivale. À seulement 18 ans, le milieu formé à l’ASSE pousse déjà fort aux portes de l’équipe première.

Le 16 mai dernier, Luan Gadegbeku a franchi un cap symbolique en paraphant son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne, son club formateur, jusqu’en 2028. Un engagement logique pour un joueur qui ne cesse de grimper les échelons depuis son arrivée dans le Forez en 2022.

Luan Gadegbeku : le parcours d’un travailleur

Né en 2007 à Juvisy-sur-Orge et passé par le FC Fleury 91, Gadegbeku s’est immédiatement imposé au sein de la Génération Verte, enchaînant les performances en U17 National. Surclassé et déjà international français U16 puis U18 (14 sélections), il s’est affirmé comme un élément central de sa génération. Cette saison, il a disputé 13 matchs de National 3 avec la réserve, malgré ses 18 ans à peine. Une montée en puissance qui n’est pas passée inaperçue dans les bureaux de l’Étrat.

Une préparation estivale prometteuse

Depuis la reprise mi-juin, Luan Gadegbeku fait partie intégrante du groupe professionnel dirigé par Eirik Horneland. Et le jeune milieu ne se contente pas d’observer. Il a participé aux trois premières rencontres amicales de l’été : contre Carouge, Troyes et Servette Genève. Mieux encore, il a été titularisé face au Servette, confirmant la confiance du staff.

Au total, 142 minutes jouées, soit le neuvième temps de jeu du groupe, devant des joueurs plus expérimentés comme Fomba (90 min) ou Miladinovic (75 min). Seuls Tardieu (154 min) et Jaber (218 min) font mieux au milieu. Autant dire que Luan se place comme une vraie alternative dans la rotation, voire une surprise possible dès le début de saison.

Un profil complet et une mentalité à part

Techniquement propre, intelligent dans ses déplacements et déjà mature dans ses prises de décision, Luan Gadegbeku impressionne par sa justesse. Mais au-delà des qualités footballistiques, c’est aussi sa mentalité qui séduit. Travailleur, discret et concentré sur ses objectifs, il incarne parfaitement les valeurs stéphanoises.

« C'est une grande fierté. Signer ce premier contrat avec mon club formateur était un objectif difficile que je suis allé chercher », confiait-il en mai. « Je veux désormais montrer que le club a fait le bon choix. »

Avec une Ligue 2 exigeante et un milieu de terrain à densifier, l’ASSE pourrait bien faire confiance à l’éclosion maison. À ce rythme, Luan Gadegbeku pourrait gratter ses premières minutes officielles dès le mois d’août. Et pourquoi pas plus, si l’opportunité se présente.

Gadegbeku en images

Luan #Gadegbeku VS Servette de Genève

Une prestation convaincante du néo-pro stéphanois dans l'entrejeu dans un poste de sentinelle. Regista. #ASSE pic.twitter.com/GEc5HPYtYX — Green Prospect (@green_prospect) July 21, 2025