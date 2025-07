L’AS Saint-Étienne a tenté le tout pour le tout dans le dossier Arsène Kouassi, sans succès. Le jeune latéral gauche va s’engager avec le FC Lorient.

Une offensive trop tardive pour faire la différence

Sur les tablettes de l’ASSE, Arsène Kouassi ne portera pas le maillot Vert cette saison. Selon les informations de Mohamed Bezzouaoui (Le Club des 5), le jeune international burkinabè a pris l’avion ce lundi en fin de journée pour rallier Lorient, où il passera sa visite médicale avant de parapher un contrat de quatre ans avec les Merlus.

Le montant du transfert est estimé à 1,2 million d’euros. L’ASSE, informée de l’accélération des discussions, a tenté un dernier baroud d’honneur ce lundi, en formulant une offre de 1,6 million d’euros assortie d’un pourcentage à la revente (15%). Un baroud jugé trop tardif pour inverser la tendance.

La piste Kouassi s’envole, une priorité à relancer pour l'ASSE

Cette issue constitue un revers pour la cellule de recrutement stéphanoise. Kouassi, 20 ans, sortait d’une saison prometteuse en Ligue 2 sous les couleurs de l’AC Ajaccio, avec 23 matchs et 3 passes décisives. Le profil du joueur — jeune, athlétique, connaissant déjà la division — cochait toutes les cases. Mais la relation privilégiée avec Olivier Pantaloni, ancien coach à l’ACA et désormais entraîneur du FCL, a pesé lourd dans la décision finale.

En quête d’un successeur à Léo Pétrot et Pierre Cornud, l’ASSE va devoir réorienter ses recherches. Si des alternatives sont à l’étude, aucun accord n’a encore été finalisé à ce poste stratégique. Le chantier reste donc ouvert à deux semaines de la reprise de la Ligue 2.

Paul Joly tout proche

Sur le flanc droit, le dossier Paul Joly reste plsu d'actualité que jamais. Le défenseur de 25 ans, sous contrat avec l’AJ Auxerre, est considéré comme une priorité par les dirigeants stéphanois. Apprécié pour sa solidité et son expérience, les discussions sont toujours en cours, et une avancée pourrait intervenir dans les prochains jours. Selon Foot Mercato, ce serait même d'ores et déjà ficelé.

Source : Mohamed Bezzouaoui

