En stage à Aix-les-Bains, l’ASSE mise sur l’intensité et l’unité du groupe pour bien aborder la saison. Une semaine essentielle pour construire les bases du projet de jeu et renforcer l’esprit collectif.

Arrivés à Aix-les-Bains en fin de semaine dernière juste avant le match contre Servette de Genève (3-2), les Verts enchaînent les séances d’entraînement et les moments de cohésion dans un cadre propice au travail. Entre séances de musculation, ateliers physiques et moments de cohésion, les hommes d’Eirik Horneland montent en puissance physiquement, tout en consolidant les liens d’un groupe renouvelé à l’intersaison.

Les réseaux officiels du club ont partagé plusieurs extraits de ces journées bien remplies, offrant un aperçu du rythme imposé au groupe. Les vidéos montrent une équipe concentrée, investie et déjà tournée vers les premiers matchs amicaux. Une dynamique qui laisse entrevoir un état d’esprit conquérant, indispensable pour une saison ambitieuse en Ligue 2.

Aix-les-Bains, un écrin pour construire le collectif de l'ASSE

Ce choix de lieu n’est pas anodin. Entre lacs, montagnes et infrastructures modernes, Aix-les-Bains offre un cadre naturel apaisant mais exigeant, parfait pour forger une équipe soudée. Le staff a construit un programme mêlant rigueur sportive et instants de vie collective : repas en groupe, activités de cohésion, séances de récupération.

Ce type de stage joue un rôle clé dans l’équilibre d’une saison. Il permet d’intégrer les nouveaux, de poser les bases de la communication sur le terrain, et de transmettre les valeurs du club aux plus jeunes. Chez les Verts, on sent une volonté affirmée de tirer parti de chaque minute pour construire une équipe qui aura du caractère.

Une base de travail avant les matchs amicaux et le début de saison

Bien qu'écourté, ce stage aura joué un rôle important pour la saison à venir. Dans une Ligue 2 toujours plus relevée, chaque détail compte. Et c’est dans ce type de stage, loin du tumulte, que l’on forge les attitudes et les repères collectifs nécessaires à une saison réussie. L’ASSE semble déterminée à ne rien laisser au hasard. Voici 4 vidéos qui retracent les jours à Aix les Bains.

📬 Stage entre Verts. Jour 5 ! Aujourd’hui, travail physique et oppositions sur le terrain d’Aix-les-Bains et sous le soleil savoyard ! 💪 pic.twitter.com/ryNQEfsrHz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 21, 2025

🛶 Stage entre Verts. Jour 4 ! Le temps est magnifique. Tous les enfants profitent au maximum du grand air dans la joie et la bonne humeur ! 💦☀️ pic.twitter.com/gg7STdqeZP — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2025

🤗 Du travail, de la bonne humeur... et des révélations surprenantes ! L'Inside du stage, c'est pour la semaine prochaine ! Mais promis, il sera long pour l'occasion ! 📹🍿 pic.twitter.com/Lih2LQFX58 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 21, 2025

🧑‍🎨 Ce soir, c’était atelier dessin pour les Verts ! Et bonne nouvelle, Lucas Stassin est heureusement meilleur devant une cage qu’avec un crayon. 👍 pic.twitter.com/sGct9yDTka — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 21, 2025