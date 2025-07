De retour à Saint-Étienne pour accompagner son neveu Enzo à l’essai, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas laissé les supporters de l'ASSE indifférents. Pendant ce temps, l’OM explore la piste d’un come-back du buteur gabonais.

Il n’en fallait pas plus pour que la rumeur s’emballe. Ce début de semaine, Pierre-Emerick Aubameyang a été aperçu à L’Étrat, accompagné de son neveu, Enzo, actuellement à l’essai avec l’AS Saint-Étienne. Un simple passage familial ? Pas suffisant pour calmer l’excitation des supporters stéphanois qui, à la vue de leur ancien chouchou, ont immédiatement imaginé un retour du Gabonais sous le maillot Vert.

Un passage remarqué de PEA à L’Étrat

À 36 ans, Aubameyang ne compte toutefois pas rechausser les crampons dans le Forez. S’il a été chaleureusement accueilli, sa visite avait un tout autre but : soutenir Enzo Aubameyang, jeune attaquant de 17 ans prometteur, formé sous les ordres de Fabio Franceschina, et auteur de 10 buts en 19 matchs chez les U17.

Mercato : l’OM tente un retour surprise d’Aubameyang

Pendant que les réseaux sociaux stéphanois s’enflammaient, l’actualité prenait une autre tournure à Marseille. Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille a récemment réactivé la piste menant à Aubameyang. Déjà auteur de 30 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2023-2024 avec l’OM, le buteur avait quitté la Provence à l’été 2024 pour rejoindre Al-Qadisiya, en Arabie Saoudite. Un départ frustrant pour Pablo Longoria, qui avait tout tenté pour le retenir.

Un an plus tard, le contexte change. Aubameyang sera bientôt libéré de sa deuxième année de contrat avec le club saoudien, qui souhaite injecter du sang neuf à la pointe de son attaque. L’OM a flairé l’opportunité : le président Longoria et Roberto De Zerbi, récemment intronisé entraîneur, valident le profil du vétéran gabonais pour concurrencer Amine Gouiri. Des premiers contacts ont été noués cette semaine à l’occasion de son passage à Saint-Étienne.

