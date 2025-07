Maintenu en Ligue 1 après avoir frôlé une rétrogradation administrative, l’Olympique Lyonnais peut souffler. Et dans l’ombre de cette décision favorable rendue mercredi par la commission d’appel de la DNCG, une figure familière du club rhodanien a tenu à faire entendre sa voix.

Jean-Michel Aulas, ancien président emblématique de l’OL, a affirmé avoir joué un rôle actif dans le sauvetage du club. Un retour sur le devant de la scène qui interpelle, dans un moment charnière pour l'institution lyonnaise.

Un soutien de poids dans les coulisses

Interrogé par L'Équipe, Jean-Michel Aulas n’a pas caché son émotion et son implication dans ce dossier :

« Je suis immensément heureux pour l'OL mais aussi pour tous les supporters, tout l'écosystème. Lyon est une grande famille footballistique, mais avec toutes les composantes. C'est vrai que pour les supporters, ce qui pouvait arriver était véritablement quelque chose d'impensable. Il y avait beaucoup d'inquiétude et quand on a appris cette décision avec le président Diallo à l'hôtel, on a ressenti un soulagement. »

Le maintien de l’OL en Ligue 1 a fait l’effet d’un soulagement général. Après plusieurs semaines d’incertitudes liées à la situation financière du club et à la décision initiale de la DNCG de rétrograder le club en Ligue 2, l’appel aura permis d’inverser la tendance. Mais cela ne s’est pas fait sans efforts ni soutiens en coulisses.

« J'ai plaidé la cause partout. Par exemple, quand on sait que Nicolas de Tavernost essaye de trouver une solution pour les droits télé, si on n'a pas Bordeaux, Saint-Étienne ou Lyon, il y a une valeur économique qui est très dégradée. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider. »

Des conseils distillés à Michele Kang

Son implication ne s’est pas arrêtée là. L’ancien président de l’OL affirme avoir été sollicité directement par la DNCG pour faciliter le traitement du dossier, en mettant à disposition certains éléments de l’historique administratif du club. Il a également affirmé avoir conseillé Michele Kang, nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais, et Michael Gerlinger, directeur général, en poste depuis le départ de John Textor.

« La DNCG m’a demandé si les gens qui avaient travaillé dans le passé sur les dossiers OL pouvaient être disponibles. Je crois que Michele a trouvé des solutions de ce côté-là. Chaque fois que j’ai pu donner des conseils à Michele, je l’ai fait, mais aussi en essayant de montrer tous les actifs de l’OL qui sont importants. J’ai aidé pour que Lyon reste à sa place, en Première Division. »

OL : Un futur à reconstruire pour Aulas

Un discours qui sonne comme une reprise de parole assumée, dans un contexte délicat pour le club. Car si la décision de la DNCG est un soulagement, elle s’accompagne de mesures strictes : encadrement de la masse salariale et restrictions sur les indemnités de transfert. « Je fais une confiance absolue à Michele, que j'ai appris à connaître un peu plus ces derniers temps. Elle a démontré une force de travail absolument incroyable depuis neuf jours, une force de caractère immense. »

Lui-même écarté depuis plusieurs mois de la gestion quotidienne, Jean-Michel Aulas reste néanmoins très attentif à l’avenir du club qu’il a dirigé pendant plus de trois décennies. « C'est une nouvelle vie pour l'Olympique Lyonnais. Il faut les soutenir et je suis tellement heureux pour les supporters. »

Le modèle multiclubs en question

L’ancien président évoque également la question du modèle multiclubs, toujours d’actualité à Lyon via Eagle Football, le groupe de John Textor. S’il se garde de juger, il pose la question de l’adéquation entre ce modèle et les attentes des supporters : « La bonne question, c'est de savoir si cette nouvelle organisation de multiclubs est quelque chose qui correspond pour les supporters et à leur envie, et puis, sur le plan financier, à des méthodes transparentes. »

Alors que l’OL entame un nouveau cycle sous la houlette de Michele Kang, les propos de Jean-Michel Aulas résonnent comme un rappel : malgré les tensions, malgré le changement d’ère, son attachement au club reste intact. Et sa voix, elle, toujours influente.