Après 14 journées de Ligue 2 BKT, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’illustre par des chiffres forts, notamment dans la maîtrise du jeu. Tour d’horizon des stats qui placent les Verts parmi les références du championnat.

Depuis le début de saison, l’ASSE affiche une progression constante. Si les résultats sont parfois contrastés, les statistiques collectives et individuelles révèlent une domination technique indéniable. De la qualité de passe à la créativité offensive, les hommes d’Olivier Dall’Oglio confirment leurs ambitions de remontée.

ASSE : une maîtrise technique sans égal en Ligue 2

Avec 8 467 passes réalisées depuis le début de la saison, l’AS Saint-Étienne est la meilleure équipe de Ligue 2 dans ce secteur, loin devant le Stade de Reims (7 004). Signe d’un jeu posé et construit, les Verts présentent également le meilleur pourcentage de passes réussies (87,1 %).

Encore plus révélateur, l’ASSE est la seule équipe à réussir plus de 80 % de ses passes dans le camp adverse (80,9 %), tout en étant celle qui en tente le plus grand nombre (4 131). Ces données traduisent une volonté affirmée d’aller de l’avant et d’imposer le rythme du match.

Florian Tardieu, chef d’orchestre des Verts

Dans cet ensemble huilé, Florian Tardieu s’impose comme le métronome stéphanois. Il est le joueur ayant tenté le plus de passes dans le camp adverse (617), mais aussi celui qui en a réussi le plus (531). Son volume de jeu et sa précision font de lui un rouage essentiel de l’entrejeu stéphanois.

En plus de sa régularité, Tardieu joue un rôle clé dans l’organisation du pressing et dans la transition rapide vers l’attaque, contribuant à la dynamique collective.

Stassin, symbole d’une attaque en manque de réussite

Si les Verts dominent dans la maîtrise du jeu, ils peuvent encore progresser dans l’efficacité offensive. Lucas Stassin, auteur d’un bon début de saison, a déjà trouvé les montants à quatre reprises sur 28 tentatives. C’est le plus haut total de Ligue 2 à ce jour.

Preuve que l’ASSE se crée des occasions, mais manque encore de réalisme dans le dernier geste. Une efficacité offensive à améliorer si les Verts veulent viser plus haut dans les prochaines semaines.

En revanche, les matchs de l’ASSE sont les plus prolifiques de la saison avec 52 buts cumulés (31 marqués, 21 encaissés), soit une moyenne de 3,7 buts par match. Un spectacle assuré pour les supporters, mais aussi une marge de progression défensive.

