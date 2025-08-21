Le jeune attaquant formé à l’ASSE, Luan Gadegbeku, a vécu une semaine riche en émotions avec sa première titularisation contre Laval (3-3), suivie de sa grande première à Geoffroy-Guichard lors de la victoire des Verts face à Rodez (4-0). Entre fierté et ambition, le Stéphanois affiche déjà une détermination exemplaire.

Luan Gadegbeku a été lancé dans le grand bain lors du déplacement à Laval en ouverture de cette saison 2025-2026. Titulaire pour la première fois en professionnel sous le maillot vert, l’attaquant n’a pas caché sa joie au coup de sifflet final : « C’est un grand plaisir et une grande fierté. J’ai bien bossé toute la préparation et le coach m’a donné l’opportunité de jouer. Maintenant, il faut continuer à travailler pour retrouver une place de titulaire. »

Conscient de l’exigence du haut niveau, le jeune joueur garde la tête froide et met en avant son travail à l’entraînement comme clé de sa progression.

Gadegbeku et la découverte de Geoffroy-Guichard

Face à Rodez, Luan Gadegbeku a franchi une étape supplémentaire : fouler pour la première fois la pelouse de Geoffroy-Guichard. Une soirée idéale avec une large victoire des Verts (4-0) et un public conquis. « Oui, c’est ma première à Geoffroy-Guichard, c’est incroyable. J’ai beaucoup bossé pour en arriver là. On a gagné et je suis content, il faut qu’on continue comme ça. »

Une déclaration simple mais sincère, à l’image de ce jeune joueur qui rêve désormais de s’imposer durablement sous les couleurs vertes.

Gadegbeku, un avenir prometteur avec l'ASSE

À seulement 18 ans, Luan Gadegbeku représente l’avenir de l’ASSE. Son envie de progresser et son respect pour le club séduisent déjà les supporters. « J’espère découvrir le Chaudron et que les supporters seront chauds », confiait-il après Laval. Désormais, ce rêve est devenu réalité. Reste à confirmer avec régularité pour gagner une place définitive dans les plans de son entraîneur.

Avec un effectif en quête de stabilité, le jeune stéphanois pourrait bien être l’une des belles surprises de cette saison.