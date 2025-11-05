Il y a 15 jours, la rencontre entre Bastia et Laval n'avait pas pu se disputer. La décision finale était attendue. Annonçant ne pas pouvoir se déplacer, le club de la Mayenne risquait de perdre le match sur tapis vert. La LFP a officiellement donné son verdict.

Le week-end du 24 octobre, la tempête Benjamin a frappé la France et la Corse. Un événement climatique qui n'a pas permis au Stade Lavallois de se rendre en Corse. Pour autant, cette situation a tout de même créé un certain débat en Ligue 2. Au point de se demander si Bastia n’allait pas remporter le match sans le jouer.

Bastia très mal embarqué en Ligue 2

Le début de saison de Bastia est très compliqué. Derniers de Ligue 2, les Corses ont tout de même remporté leur tout premier match de la saison à l’occasion de la 13e journée face à Clermont. Un succès précieux qui leur permet de ne compter aujourd’hui que quatre points de retard sur Boulogne, premier barragiste. Avant cette rencontre, il y avait eu beaucoup d’agitation au sein du club, avec les départs du coach Benoît Tavenot et de Frédéric Antonetti. Une situation de crise profonde au sein du club.

Rendez-vous dans 20 jours

La LFP a donc livré son verdict ce mercredi et indique dans un communiqué pour cette affiche de Ligue 2. « Réunie ce mercredi 5 novembre, la Commission des Compétitions a décidé de donner le match SC Bastia - Stade Lavallois MFC à rejouer en raison des circonstances exceptionnelles n’ayant pas permis à la délégation lavalloise de rejoindre Bastia à la date initiale du match. Comptant pour la 11e journée de Ligue 2 BKT, la rencontre est programmée le mardi 25 novembre à 20h00 sur beIN SPORTS. »

Cette rencontre comptant pour la 11e journée de Ligue 2 va donc bien se dérouler. Trois semaines plus tard, Bastia recevra l’ASSE à domicile afin de clôturer la phase aller du championnat de Ligue 2.