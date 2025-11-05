Le 7ᵉ tour de la Coupe de France entre l’AS Quetigny (R2) et l’AS Saint-Étienne (L2) se tiendra le 15 novembre à 20h30 dans un stade qui restait à déterminer. Une affiche historique pour le club amateur, qui s’apprête à vivre une soirée de rêve face à l’un des géants du football français. L'AS Qetigny, d'abord tentée par Geoffroy-Guichard, a fait son choix.

C’est désormais officiel : le stade Gaston-Gérard, enceinte du Dijon FCO, accueillera la rencontre AS Quetigny - AS Saint-Étienne le vendredi 15 novembre à 20h30. Après plusieurs jours de réflexion, les deux clubs ont validé cette option, préférée à un déplacement dans le Chaudron.

Le choix de disputer le match à Dijon, à seulement quelques kilomètres de Quetigny, s’est imposé comme une évidence. « C’est avant tout une question de proximité et de partage », a expliqué Sylvain Alexer, vice-président du club côte-d’orien, au micro d'ICI Bourgogne. « On voulait que nos supporters puissent venir nombreux et vivre cet événement historique avec leurs joueurs. Jouer à Geoffroy-Guichard aurait été magnifique, mais beaucoup n’auraient pas pu faire le déplacement. »

Un événement historique pour l’AS Quetigny

Jamais dans son histoire, l’AS Quetigny, pensionnaire de Régionale 2, n’avait affronté un adversaire du calibre de l’AS Saint-Étienne, six fois vainqueur de la Coupe de France. Le club amateur prépare cette rencontre avec passion et ambition, dans un cadre qui peut accueillir jusqu’à 15 000 spectateurs.

Les dirigeants s’attendent à une affluence comprise entre 4 000 et 8 000 personnes, portée par la ferveur locale. La billetterie ouvrira ce mercredi ou jeudi au plus tard, avec des places proposées entre 10 et 30 euros selon les zones. La rencontre sera diffusée en direct sur BeIN Sports, signe de l’intérêt national que suscite cette opposition entre David et Goliath.

Une fête populaire attendue à Dijon

Au-delà du sport, Quetigny prépare une grande fête du football régional. Le club envisage l’ouverture de plusieurs buvettes et la mise en place d’animations avant le match et à la mi-temps, notamment pour les enfants. « On veut que cette soirée soit une vraie célébration du football local », confie Sylvain Alexer.

Sur le plan sportif, les Stéphanois aborderont cette rencontre sans quelques-uns de leurs internationaux, dont Ben Old, retenu avec la Nouvelle-Zélande. Côté quetignois, l’objectif est simple : profiter du moment et tenter de créer l’exploit face à une équipe professionnelle en pleine lutte pour la montée.