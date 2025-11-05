Le retour à l’entraînement d’Augustine Boakye, après son absence face au Red Star (défaite 2-1), redonne le sourire à l’ASSE. L’ailier ghanéen pourrait réintégrer le groupe pour le choc de samedi contre Troyes, leader de Ligue 2.

Absent lors du déplacement à Bauer, Augustine Boakye a repris l’entraînement collectif ce mercredi à L’Étrat. S’il n’a pas participé à la séance complète, sa présence avec le groupe constitue déjà une excellente nouvelle pour Eirik Horneland. Le staff stéphanois espère pouvoir compter sur son joueur offensif le plus utilisé cette saison. Avec 803 minutes de jeu, Boakye devance de peu Zuriko Davitashvili (802) et reste une pièce maîtresse du dispositif offensif. Son retour est envisagé pour la réception de Troyes, samedi dans l'Aube.

Augustine Boakye, moteur du début de saison

L’ancien joueur de Wolfsberger avait démarré la saison sur les chapeaux de roue. En six rencontres, il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives, devenant rapidement le dynamiteur du jeu stéphanois. Son entente avec Cardona et Davitashvili faisait merveille et a largement contribué au bon départ des Verts. Mais depuis six matchs, Boakye est resté muet. Une disette qui a coïncidé avec un léger coup d’arrêt des résultats de l’ASSE, désormais troisième de Ligue 2.

Un atout de taille pour le choc face à Troyes

Le retour de Boakye tombe à point nommé. Face au leader troyen, les Verts auront besoin de toute leur force de frappe pour espérer recoller au duo de tête. Horneland pourra compter sur davantage de profondeur offensive, entre Stassin (706 minutes), Cardona (652), Duffus (302) et Ben Old (206). La présence du Ghanéen, même à court de rythme, pourrait offrir une solution précieuse dans les transitions et redynamiser le secteur offensif pendant la rencontre.

L’ASSE devra impérativement négocier ce choc à l'extérieur pour ne pas voir s’éloigner son objectif de montée. Avec un Boakye retrouvé, les supporters peuvent espérer revoir l’équipe renouer avec son jeu explosif du début de saison.