Dans l’optique d’éventuels play-offs, voire d’un passage par les barrages pour l’AS Saint-Étienne en cas de déception ce samedi. Les spéculations vont bon train du côté du Forez quant à un potentiel adversaire de Ligue 1.

À ce titre, la rencontre entre Auxerre et Nice, programmée ce week-end, est suivie de très près. Tant celle-ci pourrait influencer l’identité d'un futur adversaire des Stéphanois.

À deux journées de la fin du championnat de France de Ligue 1, Auxerre, actuel barragiste (16e) avec 28 points, s’apprête à affronter l’OGC Nice. Une réception pour les auxerrois dans leur stade de l’Abbé-Deschamps.

L’OGC Nice, dirigé par l’ancien coach stéphanois Claude Puel, occupe actuellement la 15e place avec 31 points. Soit trois longueurs d’avance sur Auxerre.

Une véritable finale attend donc les Aiglons et les Bourguignons, avec en ligne de mire une 15e place synonyme de maintien dans l’élite. Une rencontre qui concerne indirectement l’ASSE en avant-match. En cas de résultat positif pour Le Mans, l’AS Saint-Étienne passerait alors par la case play-offs, puis par celle des barrages en cas de qualification.

L’OGC Nice surbooké

Paradoxe d’une saison compliquée, l’OGC Nice s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France la semaine dernière. Une victoire 2-0 face à Strasbourg, grâce à un doublé d’Elye Wahi.

Une situation qui rappelle celle du Stade de Reims la saison dernière. En difficulté en Ligue 1, mais capable de briller en coupe, Reims s'était effondré dans le sprint final menant à la relégation. Les hommes de Claude Puel seront donc au rendez-vous d’une finale qui pourrait peser lourd dans leur fin de saison.

En effet, en cas de barrage, le calendrier niçois deviendrait particulièrement chargé.

Jeudi 21 mai, barrage aller

Vendredi 22 mai, finale de Coupe de France

Dimanche 24 mai, barrage retour

Une configuration qui pourrait fortement perturber la préparation et les performances des Niçois dans un moment décisif. Comme l’indiquait L’Équipe ce lundi 4 mai, si cette situation venait à se présenter, les barrages pourraient avoir lieu les 26 et 29 mai.

Auxerre, destin lié ?

Adversaire des barrages à Geoffroy-Guichard en 2022, Auxerre pourrait de nouveau croiser la route des Stéphanois en cas de scénario similaire. Quatre ans plus tard, les deux clubs pourraient ainsi se retrouver dans une double confrontation à haute tension.

Les Bourguignons restent sur une dynamique encourageante (2 victoires, 3 nuls et 1 défaite récemment). Dans ce sprint final, les hommes de Christophe Pélissier n’ont pas abdiqué et restent en vie pour espérer dépasser Nice dans la dernière ligne droite, ou aborder un éventuel barrage avec une confiance retrouvée. Un élément qui peut peser lourd psychologiquement.

Quoi qu’il en soit, l’ensemble de ces scénarios reste, pour l’instant, hypothétique. Samedi soir, le sort de l’AS Saint-Étienne sera fixé, tandis qu’Auxerre et Nice se livreront une avant-dernière bataille pour le maintien en Ligue 1.

À l’issue de cette journée, Auxerre se déplacera à Lille, tandis que Nice recevra Metz, d’ores et déjà relégué. Une fin de saison sous haute tension… à suivre.

Source : Peuple-Vert.fr ; L'Équipe