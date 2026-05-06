À une journée de la fin, les temps de jeu de l’ASSE racontent en partie la saison des Verts. Des cadres indiscutables, des rotations limitées et des absences qui pèsent lourd. Le dernier match contre Amiens va exposer un groupe usé où la rotation sera limitée...

L’ASSE arrive à l’ultime journée avec une ossature très identifiable. Le tableau des temps de jeu le confirme sans ambiguïté. Mickaël Nadé domine largement avec 33 matchs et autant de titularisations. Le défenseur central n’a quasiment jamais quitté le terrain. Derrière lui, Gautier Larsonneur s’impose comme l’autre pilier, avec 2 700 minutes disputées. Cette stabilité défensive a longtemps servi de base au projet stéphanois, même si les derniers résultats ont fragilisé cet équilibre.

Plus haut sur le terrain, Augustine Boakye, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili concentrent une grande partie du temps de jeu offensif. Leur présence massive traduit leur importance dans l’animation. Mais elle met aussi en lumière un déséquilibre. Dès qu’un de ces joueurs manque, comme récemment avec Davitashvili, l’équipe perd en fluidité et en danger. Ce constat s’est confirmé lors des dernières sorties, notamment dans le contenu offensif.

Une rotation limitée au moment décisif

Le cœur du problème apparaît dans la deuxième partie du classement. Certains joueurs affichent des volumes importants sur la saison, mais ne pèsent plus aujourd’hui. Florian Tardieu, par exemple, reste haut dans la hiérarchie avec près de 2 000 minutes, mais il est absent au moment où tout se joue. Même constat pour Mahmoud Jaber, dont les 1 406 minutes masquent une influence récente très limitée en raison de blessures.

D’autres profils illustrent le manque de profondeur. Kévin Pedro a beaucoup joué malgré son jeune âge, preuve d’un besoin rapide de solutions. Abdoulaye Kanté, lui, s’est installé tardivement dans le coeur du jeu après son arrivée cet hiver, sans disposer de l’expérience d’un cadre. Quant à Joshua Duffus, ses 26 apparitions pour seulement 6 titularisations traduisent un rôle encore secondaire.

Une dernière bataille avec un groupe réduit

À l’approche du match contre Amiens, ces données ne sont pas anecdotiques. L’ASSE devra s’appuyer sur un noyau dur très sollicité, dans un contexte où les absences s’accumulent. Les blessures et suspensions ont réduit les options, notamment au milieu de terrain.

Ce tableau met en évidence une réalité. Les Verts possèdent une base solide, mais manquent de relais fiables lorsque les cadres sont absents ou moins performants. Dans un sprint final, ce détail fait souvent la différence.

Face à Amiens, il ne sera plus question de gestion ou de rotation. Les joueurs les plus utilisés devront répondre présents une dernière fois. Et cette fois, il n’y aura pas de seconde chance. La victoire sera impérative et il faudra compter sur une performance bastiaise face au Mans pour qu'à défaut de faire sauter les bouchons pour un St-Etienne champion, le Peuple Vert s'enivre d'une joie simple : la remontée en Ligue 1.