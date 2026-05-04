Malgré sa défaite à Rodez (2-1), l’ASSE conserve encore de réelles chances de montée directe en Ligue 1. Les projections de Fabien Torre redonnent espoir aux Verts avant une dernière journée sous haute tension.

La défaite reçue à Rodez (10e défaite de la saison) aurait pu sonner le glas des ambitions stéphanoises. Pourtant, les chiffres racontent une autre histoire. Selon les calculs précis de Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université Lille 3, l’ASSE possède encore 37% de chances de terminer 2e. Un chiffre loin d’être anodin à ce stade de la saison.

Mieux encore, les Verts affichent 82% de probabilités de finir sur le podium et 98% de terminer dans le top 4. Des données qui confirment une chose : malgré une saison irrégulière, Saint-Étienne reste dans la course. Et tout va se jouer lors d’une ultime journée qui s’annonce irrespirable pour les supporters.

ASSE : une victoire impérative face à Amiens

Le scénario est simple sur le papier. L’ASSE reçoit Amiens, déjà relégué en National. Une opportunité idéale pour faire le plein de points. Mais dans les faits, la pression sera maximale.

Les hommes de Philippe Montanier n’auront pas le choix : il faudra gagner. Une victoire est indispensable pour espérer une montée directe. Mais elle pourrait ne pas suffire.

Dans le même temps, Le Mans et Bastia s’affrontent dans une rencontre décisive. Un duel que les Stéphanois suivront de très près. Car l’avenir des Verts dépend aussi de ce résultat.

Plusieurs scénarios pour la montée

Premier cas de figure, le plus favorable. Si l’ASSE s’impose avec au moins deux buts d’écart, la montée en Ligue 1 sera validée… à condition que Le Mans ne gagne pas. Un nul ou une défaite des Manceaux suffirait alors au bonheur stéphanois.

Deuxième scénario, plus tendu. En cas de succès d’un seul but, les Verts devront impérativement espérer une défaite du Mans face à Bastia. Une situation bien plus incertaine face à une équipe corse encore en lutte pour les barrages.

Enfin, le constat est sans appel : tout autre résultat condamnerait l’ASSE à renoncer à la montée directe et donc un passage par les playoffs. Un nul ou une défaite renverrait les Verts vers un autre chemin… ou vers une immense désillusion.

Le programme de cette 34e journée s’annonce explosif, avec plusieurs affiches décisives :

Bastia – Le Mans

ASSE – Amiens

Reims – Pau

Red Star – Montpellier

Laval – Boulogne

Clermont – Guingamp

Grenoble – Troyes

Annecy – Rodez

Nancy – Dunkerque