Une banderole signée MF91, déposée ce mercredi devant l’Étrat, vise directement certains joueurs de l’ASSE. En cause : leur implication jugée insuffisante, loin des exigences d’un club qui joue la montée.

Ce mercredi matin, les Magic Fans 1991 ont tenu à faire passer un message clair. Devant le centre d’entraînement de l’Étrat, une banderole a été déployée avec une phrase qui ne laisse place à aucune ambiguïté : « Certains visent la montée, d'autres les terrasses du 1810. On veut des joueurs concentrés et acharnés. MF91 ». Un message fort, ciblé, dans un moment clé de la saison.

Dans un contexte où l’AS Saint-Étienne (ASSE) lutte pour retrouver l’élite, cette sortie des supporters traduit une forme d’agacement. Le groupe ne remet pas en cause les objectifs sportifs, mais plutôt l’état d’esprit affiché en dehors du terrain. Et derrière cette pique, un nom revient dans les discussions : celui de Gautier Larsonneur, qui aurait été aperçu à plusieurs reprises au 1810, établissement nocturne bien connu de La Talaudière.

Une sortie des MF91 qui interpelle le vestiaire

Ce type d’action n’est jamais anodin. Les MF91, groupe majeur du kop Nord, choisissent rarement le hasard pour s’exprimer. En visant explicitement le 1810, ils pointent un mode de vie jugé incompatible avec les ambitions de l'ASSE.

Le timing est lui aussi révélateur. À l’approche d’une échéance importante, chaque détail compte. L’exigence des supporters monte d’un cran. Ils attendent un investissement total, sur et en dehors du terrain. Cette banderole agit donc comme un rappel à l’ordre.

Dans le vestiaire, le message ne devrait pas passer inaperçu. Même si aucun joueur n’est directement nommé, certains se sentiront forcément visés. Et dans un groupe qui joue gros, ce genre de tension peut soit resserrer les rangs, soit créer des fractures.

L’ASSE face à ses responsabilités

Du côté du club, la gestion de cette situation sera observée de près. Philippe Montanier et son staff devront maintenir le cap. L’objectif reste inchangé : la montée. Mais pour y parvenir, l’implication de tous est indispensable.

Ce type d’épisode pose aussi la question de la discipline interne. Sans tomber dans la polémique, l’ASSE devra s’assurer que ses joueurs restent alignés avec les exigences du haut niveau. L’image du club est en jeu, tout autant que ses résultats sportifs.

En fin de compte, cette banderole pourrait marquer un tournant. Elle met une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs. À eux désormais de répondre sur le terrain.

Car le message est limpide : les supporters de l'ASSE veulent des guerriers.