Après son succès contre Clermont, l’ASSE veut enchaîner ce samedi face à Reims pour confirmer sa bonne dynamique en Ligue 2. Tout annonce une opposition serrée entre deux formations en quête de points. Analyse dans notre avant match disponible sur Youtube.

Après un début de saison en dents de scie, Reims a retrouvé son niveau ces derniers mois. Malgré une récente défaite à Troyes (2-1), le club champenois reste un adversaire dont l’ASSE devra se méfier ce samedi.

"On a passé la mi-saison. On va arriver dans les matchs qui comptent", résume Gabriel, rédacteur pour Peuple Vert. "Face à un concurrent direct, c'est un match crucial."

Car Reims, mal embarqué en début de saison, revient fort. "Ils ont un effectif expérimenté avec des joueurs de très bon niveau pour la L2", poursuit Clément. "Mais je dirais quand même que les Verts sont favoris. Je trouve qu'on a finalement un meilleur effectif qu'eux"

Un effectif qui retrouve des forces... et des ambitions

Côté terrain, plusieurs retours sont attendus. "Il y a une forte probabilité qu'on retrouve la même défense que face à Clermont", prédit Clément. Avec Nadé et Lamba, l'ASSE s'était révélée solide face aux assauts des puydomois. "Et il serait temps qu'Anan réintègre progressivement son couloir gauche."

Devant, les yeux seront rivés sur Lucas Stassin. En délicatesse depuis plusieurs semaines, l'attaquant belge semble aller mieux. "Il a fait de gros efforts, il est plus impliqué, plus à l'écoute", souligne Clem. "Il ne lui manque plus qu'un but pour se relancer."

Autre motif d'espoir. El Jamaly, très en vue contre Clermont. "Il mérite de rester titulaire", insiste Gab, qui imagine le stéphanois enchaîner les bonnes prestations.

Reste la question du milieu. Tardieu, Jaber et Moueffek tiennent la corde, mais la fatigue se fait sentir. "Physiquement, certains joueurs n'ont pas les jambes, analyse Romain. "Quand tu vois Pedro, Boakye ou Tardieu cramés à la 70e, tu t'interroges."

Un match décisif au sommet de la Ligue 2

Dans ce contexte, le déplacement à Reims fait figure de test. "C'est une vraie affiche, un match niveau Ligue 1", s'enthousiasme Clem. "Le match aller était fou, celui-là peut l'être aussi."

Et les prédictions vont bon train : "Je vois un 3-2 pour Saint-Étienne, comme à l'aller", annonce Gabriel. Clément, plus mesuré, pronostique un 2-1, "ce serait bien que Stassin marque".

Un succès à Reims relancerait totalement les Verts et validerait les signes de réveil entrevus contre Clermont.

Reims – ASSE : le match qui peut tout changer ? | Avant-match & débats