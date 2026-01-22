Ce samedi, l’ASSE va se déplacer sur la pelouse de Reims à l’occasion d’un choc comptant pour la 20ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de la rencontre. L'entraîneur norvégien a été questionné sur l'état physique de son effectif avant de voyager au Stade Auguste-Delaune. Voici ses mots.

L’ASSE et Eirik Horneland doivent systématiquement composer avec des absences depuis le début de saison. Les Verts n’ont jamais pu se présenter avec la même composition d’équipe depuis l’entame de l’exercice. En ce début d’année 2026, le Norvégien retrouve petit à petit un groupe plus étoffé.

L’ASSE devra toutefois se passer de Maxime Bernauer, forfait pour une longue période. Opéré du ménisque au début du mois de janvier, le joueur venu de Zagreb devrait être indisponible jusqu’au terme de l’exercice 2025-2026.

Absent face à Clermont, Zuriko Davitashvili a repris la course récemment et espère revenir rapidement à la compétition.

Ebenezer Annan, João Ferreira et Joshua Duffus pourraient prétendre à un retour à la compétition ce week-end. Le Ghanéen avait d’ores et déjà retrouvé le groupe stéphanois face à Clermont, mais n’avait pas été convié à entrer en jeu.

En ce qui concerne le latéral portugais et le buteur jamaïcain, ils pourraient retrouver le groupe à Reims. Les deux joueurs venus d’Angleterre cet été ont repris les séances collectives en début de semaine.

Eirik Horneland a pu relancer Chico Lamba face à Clermont, le week-end dernier. Après quasiment trois mois et demi sans compétition, le défenseur central portugais a pu retrouver le championnat.

Les mots du coach de l’ASSE

Ce jeudi, Eirik Horneland a fait le point sur son effectif avant ce déplacement à Reims : "Maxime Bernauer et Lassana Traoré, blessés pour plusieurs semaines, sont forfaits, comme Zuriko Davitashvili qui reprendra collectivement lundi. João Ferreira et Joshua Duffus sont désormais aptes et disponibles !"