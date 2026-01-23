Tyler Isgrig est la nouvelle recrue offensive de l’ASSE. Le club ligérien continue de renforcer son effectif féminin durant ce mercato hivernal avec l’arrivée d’un profil jeune, ambitieux et déjà très performant aux États-Unis. À seulement 21 ans, la milieu offensive américaine débarque en provenance de la Baylor University pour vivre sa première expérience en Europe, sous le maillot des Vertes.

L’AS Saint-Étienne ne ralentit pas sur le marché des transferts. Après les arrivées de Moira Kelley et Kaylan Bradford-Williams, le club officialise une troisième recrue hivernale. Tyler Isgrig vient apporter de nouvelles solutions offensives à l’équipe dirigée par Sébastien Joseph. Polyvalente, capable d’évoluer au milieu de terrain offensif comme plus haut sur le front de l’attaque, l’Américaine arrive avec un profil technique et percutant qui correspond aux besoins identifiés par le staff. Pour l’ASSE, il s’agit aussi d’un investissement tourné vers l’avenir, avec une joueuse engagée jusqu’en juin 2027.

Tyler Isgrig, un parcours solide aux États-Unis

Née au Texas en 2004, Tyler Isgrig fait ses premiers pas dans le football à Dallas, avant de se distinguer dans le championnat universitaire américain. Elle rejoint d’abord la Texas Christian University, où elle développe son jeu et affine ses qualités offensives, avant de poursuivre son ascension à la Baylor University. C’est dans ce programme réputé qu’elle franchit un cap décisif.

Lors de la saison 2025, Tyler Isgrig réalise un exercice particulièrement abouti. Elle inscrit dix buts et délivre huit passes décisives, des statistiques qui témoignent de son influence dans le jeu et de sa capacité à faire la différence dans les zones clés. Ses performances lui valent plusieurs distinctions individuelles, dont le trophée de milieu de terrain de l’année de la conférence Big XII. Elle figure également parmi les All-American, une reconnaissance réservée aux meilleures joueuses universitaires du pays. Un CV déjà bien rempli pour une joueuse de seulement 21 ans.

Un renfort offensif attendu par l'ASSE

Pour sa première expérience à l’étranger, Tyler Isgrig a choisi la France, l’Arkema Première Ligue et l’AS Saint-Étienne. Un choix fort, assumé par la joueuse, qui portera le numéro 2 sous les couleurs vertes. Enthousiaste, elle n’a pas caché sa motivation à l’idée de découvrir le football européen. « Je suis ravie de rejoindre l’AS Saint-Étienne et de jouer pour la première fois en Europe et en France. J’ai hâte de commencer avec mes nouvelles coéquipières et de réaliser une très bonne deuxième partie de saison afin d’atteindre nos objectifs », a-t-elle confié.

Son entraîneur, Sébastien Joseph, attend beaucoup de cette recrue offensive. Le technicien stéphanois met en avant sa polyvalence, sa capacité de finition et son aisance technique. À l’aise des deux pieds, capable de prendre des initiatives et de se projeter vers l’avant, Tyler Isgrig devra rapidement s’adapter aux exigences du football français. Le staff espère qu’elle apportera davantage d’efficacité offensive aux Vertes dans une deuxième partie de saison cruciale.