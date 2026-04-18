À Armand-Cesari ce samedi, l'ASSE pourrait faire un pas de plus vers la Ligue 1. Avec la désignation de Benoît Millot au sifflet, tous les signaux semblent au vert pour une soirée réussie (31e journée de Ligue 2).
Les joueurs de Philippe Montanier se rendent à Bastia ce samedi à 20h avec une seule idée en tête : arracher les trois points.
Forts de leur succès face à Dunkerque le week-end dernier, les Stéphanois ont passé la vitesse supérieure et l'ambition d'accrocher le titre n'est plus un tabou.
En profitant du dernier faux pas du leader, l'ASSE est revenue à seulement une petite unité de l'ESTAC. Une victoire pour permettre aux Stéphanois de s'emparer des commandes de la Ligue 2.
Un avant-goût de Ligue 1 avec Millot ?
Désigné pour diriger l'opposition, l'homme en noir est souvent porteur de réussite pour l'ASSE. Benoît Millot affiche un bilan favorable aux Vert : 52% de victoires, contre seulement 34% de défaites.
L'arbitre de 44 ans, qui n’a officié que deux fois en Ligue 2 cette saison, retrouvera les Verts pour la première fois depuis janvier 2025. À l'époque, l'ASSE s'inclinait honorablement 2-1 face au PSG de Luis Enrique.
Il s'agira dès lors de sa grande première avec l'ASSE en deuxième division. Un arbitre étiqueté Ligue 1 qui donne assurément à l'affiche un parfum d'élite.
Le bilan de Benoît Millot en Ligue 2 cette saison :
- 2 matchs arbitrés
- 6 cartons jaunes distribués
- 1 carton rouge distribué
- 0 pénalty accordé
Les arbitres de la J31 de Ligue 2
Montpellier Hérault SC – Grenoble Foot 38
Arbitre principal : Ahmed Taleb
Arbitres assistants : Gaëtan Korbas et Loris Leporati
Le Mans FC – Clermont Foot 63
Arbitre principal : Mickaël Leleu
Arbitres assistants : Bastien Courbet et Sébastien Lemaire
AS Nancy-Lorraine – FC Annecy
Arbitre principal : Azzedine Souifi
Arbitres assistants : Grégoire Valleteau et Yassine Nacirdine
Rodez Aveyron Football – Amiens SC
Arbitre principal : Eddy Rosier
Arbitres assistants : Camille Soriano et Laurent Coniglioi
Pau FC – EA Guingamp
Arbitre principal : Karim Abed
Arbitres assistants : Julien Aube et Gaëtan Damy
Stade de Reims – Red Star FC
Arbitre principal : Geoffrey Kubler
Arbitres assistants : Frédéric Hebrard et Christopher Spadafora
ESTAC Troyes – US Boulogne CO
Arbitre principal : Faouzi Benchabane
Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Romain Galibert
SC Bastia – AS Saint-Étienne
Arbitre principal : Benoît Millot
Arbitres assistants : Vianney Rozand et Jean-Paul Neves Gouveia
USL Dunkerque – Stade Lavallois MFC
Arbitre principal : Thierry Bouille
Arbitres assistants : Florent Marmion et Matthieu Bonnetin