À Armand-Cesari ce samedi, l'ASSE pourrait faire un pas de plus vers la Ligue 1. Avec la désignation de Benoît Millot au sifflet, tous les signaux semblent au vert pour une soirée réussie (31e journée de Ligue 2).

Les joueurs de Philippe Montanier se rendent à Bastia ce samedi à 20h avec une seule idée en tête : arracher les trois points.

Forts de leur succès face à Dunkerque le week-end dernier, les Stéphanois ont passé la vitesse supérieure et l'ambition d'accrocher le titre n'est plus un tabou.

En profitant du dernier faux pas du leader, l'ASSE est revenue à seulement une petite unité de l'ESTAC. Une victoire pour permettre aux Stéphanois de s'emparer des commandes de la Ligue 2.

Un avant-goût de Ligue 1 avec Millot ?

Désigné pour diriger l'opposition, l'homme en noir est souvent porteur de réussite pour l'ASSE. Benoît Millot affiche un bilan favorable aux Vert : 52% de victoires, contre seulement 34% de défaites.

L'arbitre de 44 ans, qui n’a officié que deux fois en Ligue 2 cette saison, retrouvera les Verts pour la première fois depuis janvier 2025. À l'époque, l'ASSE s'inclinait honorablement 2-1 face au PSG de Luis Enrique.

Il s'agira dès lors de sa grande première avec l'ASSE en deuxième division. Un arbitre étiqueté Ligue 1 qui donne assurément à l'affiche un parfum d'élite.

Le bilan de Benoît Millot en Ligue 2 cette saison :

2 matchs arbitrés

6 cartons jaunes distribués

1 carton rouge distribué

0 pénalty accordé

Les arbitres de la J31 de Ligue 2

Montpellier Hérault SC – Grenoble Foot 38

Arbitre principal : Ahmed Taleb

Arbitres assistants : Gaëtan Korbas et Loris Leporati

Le Mans FC – Clermont Foot 63

Arbitre principal : Mickaël Leleu

Arbitres assistants : Bastien Courbet et Sébastien Lemaire

AS Nancy-Lorraine – FC Annecy

Arbitre principal : Azzedine Souifi

Arbitres assistants : Grégoire Valleteau et Yassine Nacirdine

Rodez Aveyron Football – Amiens SC

Arbitre principal : Eddy Rosier

Arbitres assistants : Camille Soriano et Laurent Coniglioi

Pau FC – EA Guingamp

Arbitre principal : Karim Abed

Arbitres assistants : Julien Aube et Gaëtan Damy

Stade de Reims – Red Star FC

Arbitre principal : Geoffrey Kubler

Arbitres assistants : Frédéric Hebrard et Christopher Spadafora

ESTAC Troyes – US Boulogne CO

Arbitre principal : Faouzi Benchabane

Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Romain Galibert

SC Bastia – AS Saint-Étienne

Arbitre principal : Benoît Millot

Arbitres assistants : Vianney Rozand et Jean-Paul Neves Gouveia

USL Dunkerque – Stade Lavallois MFC

Arbitre principal : Thierry Bouille

Arbitres assistants : Florent Marmion et Matthieu Bonnetin