L’ASSE se déplace à Bastia ce samedi à 20h pour le compte de la 31e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, plus que jamais engagés dans la course à la montée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre et tous les liens pour regarder cette journée de Ligue 2 en streaming !

Après sa victoire obtenue face à Dunkerque (2-1), l’ASSE a repris sa marche en avant et reste solidement installée dans le haut du classement. Les hommes de Philippe Montanier occupent la deuxième place et exerce désormais une pression accrue sur le leader troyen qui a été défait à Rodez. Dans ce sprint final toujours aussi serré, chaque point pèse forcément lourd. Ce déplacement en Corse représente une étape importante avant la réception de Troyes, dans un calendrier qui ne laisse aucune marge d’erreur. Les Stéphanois devront afficher la même rigueur et la même efficacité pour confirmer leur dynamique à l’extérieur.

En face, Bastia traverse une saison particulièrement compliquée. Derniers du classement, les Corses jouent leur survie et n’ont plus de temps à perdre. Malgré leur position, ils restent capables de réagir, comme l’a montré leur dernier match spectaculaire au Red Star (3-4). Dans ce contexte, ils aborderont cette rencontre avec l’obligation de prendre des points, portés par leur public et un contexte souvent particulier à Furiani. Un match piège pour les Verts, face à une équipe dos au mur.

La rencontre entre Bastia et l’ASSE sera diffusée en direct sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h, avec une prise d’antenne prévue à 19h30 pour la présentation du match et les compositions d’équipes. Les abonnés pourront également suivre la rencontre via l’application et les supports numériques de la chaîne. Tous les liens streaming des rencontres de Ligue 2 sont en lien à la fin de cet article.

Le débrief de Bastia-ASSE sur Peuple Vert TV

Comme après chaque rencontre des Verts, la soirée se poursuivra sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud de Bastia - ASSE avec analyses, réactions et échanges avec les supporters en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Rendez-vous donc ce samedi à 20h pour Bastia - ASSE, puis à 22h pour le débrief. Une nouvelle soirée verte pour suivre et analyser l’actualité stéphanoise au plus près.

La journée de Ligue 2 en streaming