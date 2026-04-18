En déplacement sur l'île de la Beauté ce samedi, les Verts seront opposés à une formation bastiaise qui n'a plus gagné depuis 11 rencontres consécutives. Décryptage dans le dernier avant-match.

Depuis plusieurs semaines, la victoire appelle la victoire du côté de l'ASSE. Face à Bastia (31e journée de Ligue 2), les Stéphanois doivent poursuivre leur dynamique. Devant, l'ESTAC, qui défie l'USBCO, n'est plus qu'à une unité d'avance. La situation pourrait basculer dès ce week-end.

Mais les comptes se feront au coup de sifflet final. Les Corses pourraient surfer sur un éventuel relâchement des joueurs de Philippe Montanier.

Le moindre relâchement sera fatal à l'ASSE

"Il est très important de maintenir cette concentration sur Bastia", souligne Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Car opposés à une équipe en difficulté, les Stéphanois pourraient penser que le résultat est déjà écrit d’avance. Surtout, avec la réception du Troyes qui "occupe un peu les pensées", un relâchement n’est pas impossible.

"J’ai toute confiance au staff et à Philippe Montanier pour maintenir les joueurs concernés", rappelle Clément. "C’est vraiment sa philosophie depuis qu’il est arrivé : prendre les matchs les uns après les autres, ne sous-estimer personne." Sans une victoire ce week-end, l'ASSE quelques précieux points dans le sprint final. "Parce que si on gagne contre Troyes dans deux semaines mais qu’on laisse des points contre Bastia, ça n’aura servi à pas grand-chose."

Pas le droit à l'erreur donc. Concentration maximale, d'autant plus face à une formation corse qui misera sur la solidité, analyse Romain. "Ça va jouer bloc bas avec trois centraux, avec deux pistons. Et devant, il y aura des flèches. Il va falloir que nous gérions la profondeur."

Sérieux et vigilance obligatoire

Pour l'emporter, l'ASSE devra "soigner l’entame", "être sérieuse", assure Clément. "Il faudra garder la même stabilité défensive. Si on met les bons ingrédients, il n’y a pas de raison que ça ne le fasse pas."

À Grenoble, les Stéphanois étaient tombés dans la facilité. Cette fois, aucun relâchement ne sera permis. "C’est exactement ce qu’il faut éviter", rappelle le rédacteur. "Bastia n’a pas gagné depuis onze matchs. Donc forcément, c’est un contexte qui nécessite plus de vigilance."

Mais la pression pourrait bien changer de camp, note Romain. "Ils n’ont gagné que deux matchs à la maison. Ils en ont perdu huit, et ils ont fait cinq nuls."

Irvin Cardona et Augstine Boakye de retour sur le banc ?

Toutefois, le mystère reste entier concernant le XI de départ de l'ASSE. Dans le dur ces dernières semaines, parvient malgré tout à s’en sortir, souvent sauvé par une passe décisive. "Sa saison est faite de différentes phases, et là, il est clairement dans une période plus difficile. Ça fait quand même plusieurs semaines que c’est dur", analyse Clément.

La question de sa titularisation fait donc débat. "Ce serait bien de mettre Cardona sur le banc. Pour moi, c’est vraiment le joueur qui ressort le plus négativement ces derniers matchs."

Pour autant, replacer Augustine Boakye sur le côté droit ne semble pas être la solution idéale. "Je pense que ça reste un joueur qui doit être au cœur du jeu. Sur le côté droit, je ne suis pas convaincu", poursuit Clément. Le Ghanéen pourrait même retrouver le banc, estime Romain. "Je pense qu’il sera plutôt préservé, peut-être sur le banc face à Bastia, pour avoir un jeu un peu plus musclé."

Une autre option existe néanmoins. "Duffus, sur ses deux dernières entrées, n’a pas été ridicule. Même si ça a été plus compliqué pour lui à un moment." Davantage utilisé avec la réserve ces derniers mois, l’attaquant avait marqué les esprits à ses débuts. La fin de saison pourrait lui offrir une vraie opportunité de se montrer.