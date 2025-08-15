En ouverture de sa saison 2025-2026, l’ASSE a vécu un début de championnat riche en buts. Un événement peu commun pour les Verts. Il est en effet rare de voir les stéphanois encaisser ou marquer 3 buts lors de la reprise. L’occasion de revenir à une date marquante pour beaucoup d’amoureux des Verts.

L’ASSE n’a malheureusement pas réussi à ramener les 3 points de son premier voyage de la saison. En Mayenne, les Hommes d’Eirik Horneland étaient parvenus à renverser la rencontre avant d’être à nouveau rejoints par Laval juste avant la pause.

En seconde période, Ben Old a inscrit le but du 3-2 et les Verts semblaient tenir leur succès. Malheureusement, les Tangos ont égalisé en fin de partie. Sur un corner frappé dans la zone des 6 mètres de Gautier Larsonneur, le ballon a rebondi sur Chico Lamba puis sur Ethan Clavreul. Le joueur lavallois a permis aux siens de repartir avec 1 point au terme d’un match riche en buts et en rebondissements.

L’ASSE n’avait plus encaissé 3 buts en ouverture depuis 9 ans

Les matchs d’ouverture des récentes saisons stéphanoises se sont rarement soldés avec beaucoup de buts. Lors des 3 dernières saisons avant celle-ci, l’ASSE avait à chaque fois perdu sur 1 but d’écart (1-0 à Monaco, 0-1 face à Grenoble et 2-1 à Dijon).

Si les stéphanois ne sont pas des adeptes des victoires lors de la première journée, ils ne concèdent pas souvent plus de 2 buts des l’ouverture. Il faut remonter à août 2016 du côté de Bordeaux pour voir l’ASSE encaisser 3 buts lors de la reprise. La 1ère journée de Ligue 1 2016-2017 a vu les Girondins s’imposer 3-2 face aux stéphanois. Menés 3-0, les hommes de Christophe Galtier avaient réduits l’écart à 2 reprises lors des 10 dernières minutes de jeu.

Retour à une date historique pour les supporters stéphanois.

Pour voir les Verts inscrire 3 buts lors du lancement d’une saison, il faut remonter au siècle dernier. Plus particulièrement à une date qui parle a tout suiveur de l’ASSE et de ses supporters. Lors de la 1ère journée de Division 1 1991-1992, les Verts s’imposaient 3-1 face à Toulon.

Les coéquipiers de Ľubomír Moravčík avaient parfaitement lancé leur saison le 20 juillet 1991 face aux toulonnais. Une date qui rappelle évidemment la création des Magic Fans, désormais groupe d’ultras incontournable dans le Chaudron et plus particulièrement du côté du Kop Nord.