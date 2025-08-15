Les clubs français continuent de payer le prix fort de leur mauvaise santé financière. Les passages devant la DNCG sont souvent redoutés. De Bordeaux à Martigues, en passant par Tours, Sochaux ou Bastia, le spectre des sanctions administratives plane. L’affaire la plus récente ? L’AC Ajaccio, exclu des compétitions nationales.

La saison 2025–2026 marquera la fin dramatique de l'AC Ajaccio au sein du football national. Initialement relégué en National par la DNCG pour garanties bancaires insuffisantes, le club a vu la décision confirmée en appel le 15 juillet 2025. Ajaccio a renoncé à saisir le CNOSF, se concentrant sur l'établissement d'un budget pour jouer en National . Celui-ci n'a pas été validé, scellant l'exclusion du club de toutes compétitions nationales.

Martigues : de la Ligue 2 à l’exclusion pure et simple

Le FC Martigues, promu en Ligue 2 a vécu une saison cauchemardesque. Relégué sportivement, le club a ensuite été exclu des compétitions nationales l Martigues va devoir repenser sa progression… dans le football régional, malheureusement loin du monde professionnel.

Autres sanctions financières historiques : retour sur les cas emblématiques

Bordeaux (2024) : Le club girondin a été rétrogradé administrativement en National 2 après vérification de ses comptes. La décision, confirmée en appel, a mis fin à son statut professionnel .

Sochaux (2023) : Avec un déficit évalué à 22 millions €, le FC Sochaux-Montbéliard a été rétrogradé en National. Succès du recours devant le CNOSF, le club a finalement été accepté dans le troisième échelon, sous encadrement budgétaire strict .

Sedan et Le Mans (2013) : Sedan, frappé par un redressement judiciaire, est rétrogradé plusieurs étages en CFA. Le Mans, autre victime de la DNCG, a connu une descente fulgurante jusqu’en Division d’Honneur, avant de réintégrer la Ligue 2 cette saison !

Bastia (2017) : La saison 2016–2017 fut fatale : Bastia, incapable de fournir des garanties financières pour évoluer en L2, a été rétrogradé administrativement jusqu’en National 3, perdant ainsi son statut professionnel historique. Heureusement le club Corse a ensuite su revenir, tout comme le RC Strasbourg, aujourd'hui en Ligue 1.

La DNCG trop sévère ?

La sévérité des sanctions infligées révèle un système francophone de contrôle rigoureux. La DNCG, garante de l'équilibre financier, n’hésite plus à frapper fort : exclusion, rétrogradation administrative, ou encore perte du statut professionnel. Les clubs touchés sont souvent issus de territoires historiques et symbolisent un football professionnel en grande difficulté financière.