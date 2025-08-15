Les joueurs d'Eirik Horneland retrouvent Geoffroy-Guichard ce samedi. Face à Rodez, l'ASSE devra arracher sa première victoire de la saison de Ligue 2. Mais la tâche ne s'annonce pas aisée. Analyse dans notre dernier avant-match.

Une prestation dans la continuité de Laval ?

L'ASSE a dû se contenter d'un match nul pour son retour en Ligue 2 (3-3, Laval). Pourtant, meneurs au retour des vestiaires (2-3, Cardona, 27e ; Boakye, 35e ; Old, 51e), les Verts ont encaissé un but gag à la 87e (Clavreul, 3-3)

"Il n’y a pas grand-chose à changer, du moins dans le contenu ou le jeu, analyse Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Ce qui nous a vraiment coûté face à Laval, ce sont surtout les erreurs individuelles derrière. On prend un penalty bêtement concédé par Nadé."

Eirik Horneland pourrait alors faire des choix forts ce weekend. "Je ne vois pas Nadé enchaîner deux matchs comme ça, et Appiah devrait être remplacé par Ferreira. On aura quasiment une défense type pour ce match contre Rodez"

À domicile, les Stéphanois partent avec des atouts offensifs capables d'emballer la rencontre. "Il n’y a pas de raison qu’on ne vive pas un match offensivement palpitant. Le tout, c’est de rester vigilant et concentré derrière", conclut le rédacteur.

Rodez, chat noir de l'ASSE en Ligue 2 ?

Mais face au RAF, l'ASSE n'a jamais connu la victoire en championnat (2 nuls, 2 défaites, 1 victoire en barrage). "On a souvent eu du mal à venir à bout de cette valeureuse équipe ruthénoise", analyse Mattéo dans notre dernière vidéo.

Les hommes de Didier Santini pourraient bien créer la surprise ce samedi. "C’est une équipe qui joue son va-tout, avec un coach qui aime aller vers l’avant. L’an dernier en Ligue 2, c’était l’une des meilleures attaques… mais aussi l’une des plus mauvaises défenses."

"Ce soutien-là sera un avantage énorme"

Toutefois, les Stéphanois débuteront à 12 contre 11 face à Rodez. Plus de 30 000 supporters sont attendus pour la réception ce samedi. "Si on met du rythme, le public suivra, et on peut vivre une très belle soirée, annonce Clément. Vu ce que j’ai vu contre Laval, ça peut donner un match très sympa. (...) Franchement, ce soutien-là sera un avantage énorme, et je m’attends à une sacrée atmosphère."

Attention tout de même, Les Ruthénois pourraient tout de même profiter de l'ambiance pour se transcender, tempère Mattéo. "À Geoffroy-Guichard, ils vont jouer à fond, comme la plupart des équipes qui viennent ici : rien à perdre, un stade mythique, un adversaire supposé plus fort sur le papier. Ce sera une opposition à ne pas négliger."

L'avant-match est disponible sur Youtube !